Zoektocht vermiste Hebe (10) en begeleidster nog in volle gang: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

Sanne vervoerde Hebe in een zwarte Kia Picanto. Beeld Twitter

Hebe was samen met haar begeleidster Sanne uit Den Bosch, die haar de nodige hulp kan bieden. De twee hebben een bijzondere band, laat Hebes familie weten in een verklaring: ‘We hopen dat ze samen snel worden teruggevonden.’ Ook meldt de familie dankbaar te zijn voor alle steun. ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’.

De verwachting is dat het zoeken door de politie en samenstelde zoekteams vandaag tussen 08.00 en 09.00 wordt hervat.

Gezocht rond Waspik

Dinsdag werd al massaal naar de twee gezocht. Eerst met veel vrijwilligers, opgetrommeld na een noodkreet van Hebes moeder op Facebook. ‘Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ’t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught’. ’t Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum.

De politie pakte al snel groot uit en kamde met onder meer een helikopter het gebied tussen Raamsdonksveer en Vught uitgekamd, waarbij specifiek werd gezocht rond Waspik. De politie gaat alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught langs.

De woordvoerder van de politie zegt te hopen het tweetal in goede gezondheid terug te kunnen brengen. “We focussen ons op het vinden van het kind dat we veilig willen thuisbrengen.” Over wat er gebeurd kan zijn, wil de politie weinig loslaten. Er wordt rekening gehouden met een ongeluk, maar ook een ontvoering wordt niet uitgesloten, al acht men dat minder waarschijnlijk.

Ook de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems leeft mee. Ze kwam gisteravond naar de Hooiweg in Waspik, waar druk werd gezocht. “Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt,” zei Ausems. “Dit is een drama voor alle familie en betrokkenen.”

Het ‘Hebehuis’

Vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, richtten haar ouders in 2020 in Vught het ‘HebeHuis’ op, omdat ze nergens anders met hun dochter terechtkonden. Het Hebehuis is gevestigd in het complex De Groene Beuk in Vught. In mei van dit jaar startte Hebe bij dagbesteding ’t Overstapje in Raamsdonksveer. ‘We hebben er voor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven,’ schetste haar moeder op Facebook.