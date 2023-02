Zoek de verschillen bij gezamenlijk congres PvdA en GroenLinks: ‘De PvdA-zaal is grijzer’

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent, partijleider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver op de congressen van hun partijen in Den Bosch. Beeld ANP/Sem van der Wal

De rit van Assen naar Den Bosch was lang, dus PvdA-lid Pia Hummel had de tijd om na te denken over het eerste, grotendeels gezamenlijke congres van haar partij en GroenLinks. “Wordt de Internationale nog wel gezongen, nu we samen met GroenLinks afsluiten?”

Het strijdlied voor de arbeidersbeweging klinkt gewoon, in Den Bosch, meteen bij de opening – als Hummel nog in de auto zit. De PvdA en GroenLinks congresseren deze zaterdag apart, maar toch samen. De wifi, de parkeerterreinen en de ingangen in de Brabanthallen zijn gescheiden, maar eenmaal binnen kunnen de partijleden mengen door van de ene naar de andere hal lopen. Al doet lang niet iedereen dat.

Rare types

De Nijmeegse samenwerkingscriticus Huub Bellemakers (GroenLinks) wil eigenlijk helemaal niet naar de sociaaldemocraten. Toch loopt hij even mee naar de PvdA-congreszaal, op zoek naar de verschillen. “Deze zaal is veel kleiner dan die van ons en de meeste mensen staan er buiten.” Hij analyseert verder: “Bij GroenLinks heb je veel meer rare types, in de goede zin van het woord.” Verder ziet hij dat de PvdA-zaal ‘grijzer’ is. Maar bij GroenLinks zijn ook veel grijze hoofden te zien.

Over en weer zijn er vooroordelen. Leden van GroenLinks denken dat er bij de PvdA ‘meer pakken’ rondlopen, en. dat congressen ‘altijd uitlopen’ omdat er ellenlange rijen voor de interruptiemicrofoon staan. Maar de sociaaldemocraten zitten al aan de lunch als GroenLinks nog de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer aan het vaststellen is. De PvdA’ers denken op hun beurt dat de leden van GroenLinks jong zijn en het voortdurend over het klimaat hebben.

RoodGroen

“Die vooroordelen, daar kom je vanaf,” zegt Michiel Hardon, vijftig jaar lid van PvdA en twee jaar van GroenLinks. In een sessie over linkse samenwerking heeft hij net een pirouette gemaakt om zijn sweater te showen. Op de voorkant staat het logo van GroenLinks, op de achterkant dat van de PvdA. Hij wil de samenwerking tussen de twee partijen ‘van onderop’ aanwakkeren.

Ook RoodGroen, een initiatief van 7500 leden en sympathisanten van beide partijen, wil verdere stappen zetten in de samenwerking. Dat wordt niet door iedereen zo gezien. “Sommigen ervaren het als doordrukken,” zegt Annerijn Vink van RoodGroen. “Maar bij onze plannen hebben de leden het laatste woord.”

Bellemakers, is kritisch over de samenwerking en vindt dat Roodgroen fundamentele verschillen wegwuift. Die zijn er wel degelijk, zegt hij: het handelsverdrag CETA, bouwen in het groen of niet, vervuilende fabrieken sluiten of werkgelegenheid behouden. “Voorstanders hebben een flinke duw in de rug gekregen nu Rutte de ‘linkse wolk’ heeft benoemd,” constateert hij gelaten.

In het zaaltje over de linkse samenwerking blijken meer critici te zitten. Daar zijn leden vooral bang dat het groen van GroenLinks zachtgroen wordt en rood van de PvdA zachtrood. Dat verschillen nu onderbelicht worden of weggewuifd. “Als makke lammetjes moeten we deze trechter in zwemmen,” zegt een partijlid.

Kalm aan

Ook een pijnpunt: de sessie over linkse samenwerking, geleid door Katinka Eikelenboom, partijvoorzitter van GroenLinks. Volgens de programmafolder is de sessie ‘alleen voor leden van GroenLinks’, tot onvrede van oud-PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi, die ook in de zaal zit. “Volgens mij gaat het over linkse samenwerking, hoe kun je dat nou alleen voor GroenLinksers doen!”

Waar het het ene partijlid niet snel genoeg kan gaan met de samenwerking, wil het andere het vooral kalm aan doen. “Er zijn mensen die vinden dat het gisteren geregeld had moeten zijn,” zegt Koen Baart, oud-raadslid van de PvdA in Den Haag. “Ik zeg: step by step is goed zo. Weet je hoe lang het CDA erover deed? Twaalf jaar!”

Aan het eind van het GroenLinks-congres wil dagvoorzitter Ineke van Gent, oud-Kamerlid en burgemeester van Schiermonnikoog, weten hoe de gezamenlijke lunch met de PvdA de GroenLinksers is bevallen. Er wordt zelfs over gestemd, de meerderheid vond het gezellig. Van Gent is tevreden: “Kijk, een samengesteld gezin kan heel leuk zijn.”