Zo zou een avondklok er (ongeveer) uit gaan zien bij ons

In het Catshuisberaad kwam half december een ‘discussiestuk’ op tafel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de NCTV, die in de coronacrisis dit soort vraagstukken oppakt. Het meest heldere ‘element’: de avondklok zou van 20.00 uur ’s avonds tot 04.00 uur in de ochtend gaan gelden. “Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan,” stond er toen nog.

Uitzonderingen werden wel genoemd. Ofwel ‘geldige redenen om je op straat te begeven’: reizen voor werk, medische hulp bieden aan mens of dier (denk aan artsen en verplegers), hulpverlening aan hulpbehoevende mensen, het aangelijnd uitlaten van een huisdier en de heen of terugreis naar het buitenland. Ook genoteerd: indien zich een calamiteit voordoet.

Vertoeven in open lucht

Volgens de NCTV is de ‘doelstelling het beperken van sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren en het ondersteunen van de handhaafbaarheid van de coronamaatregelen’. “Om die reden is het tijdstip van 20.00 uur gekozen. De verwachting is dat men er met deze ingangstijd voor zal kiezen om thuis te blijven. Eerder op de avond is niet wenselijk aangezien dit zorgt voor extra drukte in openbaar vervoer en detailhandel.”

De NCTV merkte in het stuk nog op dat er wettelijke dekking is via de zogenoemde ‘Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag’, ofwel de Wbbbg. “Dit maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid en de commissaris van de Koning bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken.”

In de praktijk zou het erop neerkomen dat mensen die reizen voor werk of terugkomen van een vakantie ‘aan de hand van een officieel formulier’ zouden moeten kunnen aantonen dat ‘hij/zij een geldende reden heeft om zich op straat te bevinden’. Een werkgeversverklaring is bijvoorbeeld zo’n stuk.

Boete

Wat er gebeurt bij een overtreding van het verbod is nog niet uitgedacht. De NCTV schreef nog dat ‘boetebedragen moeten worden vastgesteld door het Openbaar Ministerie’.