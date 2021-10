Zo wil het kabinet de energierekening drukken

Beeld ANP

Er wordt nog druk gerekend op verschillende ministeries, maar ergens aan de horizon gloort een oplossing voor de dreiging van torenhoge energierekeningen.

Na kabinetsberaad met demissionair premier Rutte en vijf ministers, ligt er nog ‘een aantal varianten’ op tafel om huishoudens en mkb-bedrijven te compenseren voor de sterk stijgende gasprijs.

Duidelijk is al wel dat het kabinet zoveel mogelijk maatwerk wil leveren. Het compenseren van iedereen kost miljarden − en is misschien niet altijd nodig. Een hogere energierekening raakt lagere inkomens mogelijk veel harder dan rijkere huishoudens.

Minister Stef Blok (Economische Zaken) liet zich daarom maandag al een beetje in de kaart kijken. “Maatregelen moeten wel gericht zijn: dat het daar terechtkomt waar mensen het ook echt nodig hebben,” zei hij na het beraad. Hij probeerde ook de druk van de ketel te halen dat het ‘gisteren geregeld moet zijn’. Uiterlijk voor 1 november ligt er een plan, aldus Blok.

Denkrichtingen zijn er wel al. Volgens Haagse ingewijden zinnen de ministers op een ‘drietrapsraket’. Allereerst gaat de energiebelasting verder omlaag. Daar profiteren alle huishoudens én mkb-bedrijven van, dus óók mensen met een vast energiecontract die vooralsnog geen last hebben van de hoge gasprijs.

Ingreep

Ten tweede kijkt het kabinet naar een gerichtere ingreep in de inkomstenbelasting. Door te sleutelen aan de algemene heffingskorting voor mensen met een laag inkomen en een laag middeninkomen, hoeven zij tijdelijk minder inkomstenbelasting te betalen. Daarmee houden ze meer geld over om de hogere energienota te betalen.

Mensen met een laag inkomen en een laag middeninkomen wonen vaker dan gemiddeld in een slecht geïsoleerde (huur)woning, waardoor zij extra veel last hebben van de hoge gasprijs. Bij lage middeninkomens gaat het om mensen die werken en nét geen recht hebben op bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag, maar wel hard in inkomen achteruit dreigen te gaan als zij honderden euro’s meer kwijt zijn aan de energierekening.

Ten derde wil het kabinet kijken wat er mogelijk is om huizen versneld te isoleren. Op Prinsjesdag werd al bekend dat er ruim een half miljard euro gaat naar een nationaal isolatieprogramma: dat zijn subsidies waarmee de 20 procent slechtst geïsoleerde koop- en huurhuizen in Nederland kunnen worden geïsoleerd. Het is wel de vraag of die aanpak kan worden versneld: isolatiebedrijven hebben het nu al razend druk en er is een tekort aan werklui.

Een tijdelijke verlaging van de btw − waarover eerder deze week nog werd gesproken − lijkt van tafel bij het kabinet. “Daar hebben bedrijven niets aan, want die betalen geen btw, dat doen hooguit hun klanten,” aldus een ingewijde.

Bedrijven

Toch is de puzzel nog niet helemaal gelegd, benadrukken Haagse bronnen. Eén feit staat wel vast: dát de overheid de portemonnee moet gaan trekken. Als er niets wordt gedaan kunnen huishoudens zonder vast energiecontract volgend jaar tot wel 900 euro meer kwijt zijn aan energie. Daarmee verschrompelen de koopkrachtplaatjes die het kabinet op Prinsjesdag nog met plezier presenteerde: dan voelt iedereen het in de portemonnee.

Bij grotere bedrijven blijft die dreiging wel overigens. Die hoeven niet op veel compensatie te rekenen. Het kabinet wil dat die bedrijven duurzamer worden. Als de overheid nu hun hoge gasrekeningen compenseert, neemt dat de prikkel weg om snel van het gas af te gaan, denkt men.