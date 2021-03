Zo werd ‘nobody’ Ridouan Taghi de meest gezochte man van Nederland

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma

Als politieagenten Ridouan Taghi vóór 27 juni 2015 zouden hebben aangehouden, zouden ze totaal geen idee hebben gehad met wie ze te maken hadden. In hun systemen zouden ze twee verkeersboetes tegenkomen. Eentje voor te hard rijden in 2010 en een voor bellen achter het stuur in 2012. Een diepere duik in zijn documentatie had nog wat oude veroordelingen voor inbraak en wapenbezit uit zijn jeugdjaren opgeleverd.

Het geeft aan hoe Ridouan Taghi jarenlang uit het zicht is gebleven van opsporingsinstanties.

Opgejaagd door Taghi

De eerste keer dat zijn naam in verband wordt gebracht met zware georganiseerde misdaad en liquidaties is die 27ste juni 2015. Die dag zit de 45-jarige Utrechtse hasjhandelaar Ebrahim B. in de verhoorkamer van de landelijke recherche in Driebergen. ‘De Slager,’ zoals zijn bijnaam luidt, is doodsbang. Hij wil aangifte doen van ‘levensbedreiging’. Er wordt op hem gejaagd door Ridouan Taghi, vertelt hij. Wie dat is? “Ridouan Taghi is een grote speler in de cokehandel hier in Nederland,” onthult B.

De rechercheurs die het verhoor afnemen, lijken geen idee te hebben over wie het gaat. Ze noteren de voornaam van Taghi als ‘Redouan’. Als de recherche B.’s verhaal natrekt, blijkt dat Ridouan Taghi in Spanje al in beeld is gekomen bij een liquidatie in 2013. Bovendien kent de Spaanse politie hem als een grote handelaar in cocaïne.

Met de verklaring van Ebrahim B. begint de jacht op Taghi.

Liquidatieteam

Nog geen maand later wordt in Nieuwegein, in het kader van het onderzoek 26Koper, een grote groep mannen aangehouden. Sommigen hoorden in hun jeugd, net als Taghi, bij een bende die zichzelf de BAD-boys noemde. Waarbij BAD stond voor black and deadly. De groep wordt gekoppeld aan een enorme wapenvondst in twee opslagboxen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de bende, die ook gestolen auto’s had klaarstaan, fungeerde als een soort liquidatieteam dat op elk moment kon uitrukken.

Uit later onderschept berichtenverkeer blijkt dat Taghi en de zijnen na de aanhoudingen en invallen in paniek zijn. Voorraden moeten worden veiliggesteld. De gebruiker van een telefoontoestel dat justitie aan Taghi koppelt, wil weten waar de hasj is en waar de Britse ponden zijn gebleven.

Daarnaast wordt druk gespeculeerd over de start van onderzoek 26Koper. Er wordt gesproken over een in beslag genomen boekhouding. Daarop staat ook een gps-set die is gekocht bij een spyshop in Nieuwegein. De groep vermoedt dat de spyshop heeft samengewerkt met de recherche. De dagen van spyshopmedewerker Ronald Bakker zijn geteld.

Bazooka

‘Nooit meer verraders of dubbelspel,’ verordonneert Taghi in een tekstbericht. Hij wil het pand van de spyshop laten beschieten met een bazooka. Op 7 september 2015 stuurt hij: ‘Hoop morgen die kk spy verrader weg!’

Twee dagen later is het zover. Ronald Bakker wordt doodgeschoten voor zijn woning in Huizen. Veertig minuten later stuurt Taghi: ‘Kijk nieuws straks! Kankerspyshop honden!! Hebben dubbelspel gespeeld met ons.(...) Maar boodschap is aangekomen.’

Op dat moment is al ruim drie jaar een alsmaar uitdijend conflict gaande tussen groepen cocaïnehandelaren. Het begon eind 2012 in Amsterdam. Sleutelmomenten: de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012; de moord op Gwenette Martha in Amstelveen in mei 2014 en de liquidatie in augustus 2014 in Zuid-Spanje van de Amsterdamse drugshandelaar Samir Bouyakhrichan.

Een bericht dat met een cryptotelefoon verstuurd wordt, luidt een nieuwe fase in. ‘Iets anders, sir. U moet Rico ontmoeten,’ stuurt de Amsterdamse crimineel Naoufal F. op 26 september 2015 naar Ridouan Taghi. ‘Ook hij (is) net zo’n man als ons wollah.’

Driemanschap

Bij het Openbaar Ministerie leeft het idee dat dit bericht een crimineel driemanschap inluidt van Taghi, Naoufal F. en Rico R., alias ‘Rico de Chileen’.

Rechtbanktekening van Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

Amsterdammers Naoufal F. en Rico R. worden gezien als de erven van Gwenette Martha. Zij zijn in conflict met de criminele opvolgers van Samir Bouyakhrichan. Inzet van de strijd is volgens justitie de hegemonie op de cocaïnemarkt.

De Amersfoortse drugshandelaar Moes ‘Amotor’ F. wordt gerekend tot de erven Bouyakhrichan. Wanneer Taghi meent dat een voormalige vriend van hem, BAD-boyslid Samir Erraghib, informatie geeft aan de groep van Moes F., betekent dat het doodvonnis van Erraghib. ‘Ik heb myn nikes aan en ben aan het jagen,’ schrijft Taghi na de moord – althans, het toestel dat hij volgens justitie gebruikt. ‘Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed nodig, niks anders.’

Sinds hij een belastende verklaring heeft afgelegd over Taghi in de zaak 26Koper geldt ook Ebrahim B. als doelwit. Omdat hij ondergedoken zit, besluit Taghi diens vrienden uit de weg te ruimen. Een van hen is crimineel Ranko Scekic. ‘Hahahahaha. Machine preacher heeft hem goed te pakken,’ schrijft Taghi als Scekic op 22 juni 2016 in Overvecht is doodgeschoten. ‘Weet je, die leeft niet meer hij heeft vijf, zes bullets door zijn hoofd heen gejaagd.’

Mislukte moordaanslagen

Andere moordaanslagen mislukken. Zoals die op Abdelkarim A., die een oude schuld aan Taghi weigert te betalen. Ook de Amsterdamse crimineel Khalid B. ontkomt door geluk. Hij zou tot de entourage van Erraghib hebben behoord en diens dood hebben willen wreken. Taghi’s idee om officier van justitie Koos Plooij te laten liquideren (‘Die kk Plooy moet slapen’) krijgt geen gevolg.

Voor de buitenwacht is Taghi noch zijn vermoede criminele trojka tot dan toe bekend. Dat verandert op 12 september 2016. Misdaadblogger Martin Kok schrijft op zijn website Vlinderscrime dat de Nederlandse onderwereld ‘doodsangsten’ uitstaat voor een ‘supertrio’ dat de Nederlandse cocaïnemaffia in zijn greep heeft. Hij noemt Naoufal ‘Noffel’ F., Taghi en Rico R.. Bij het stuk publiceert hij herkenbare foto’s van de drie.

‘Die kk Vlinderscrime moet slapen, sir,’ schrijft Taghi vijf dagen later aan Rico R. Op 8 december 2016 wordt Kok in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan een seksclub in Laren – enkele uren nadat in Amsterdam een poging is mislukt hem door het hoofd te schieten.

Op 2 januari 2017 stuurt Taghi versleutelde berichten naar een smartphone die volgens het OM toebehoort aan Mo, het broertje van Taghi’s vermoede rechterhand: Saïd Razzouki. De berichten gaan over Khalid H., die ‘Imo’ wordt genoemd. Die loopt volgens Taghi over hem te roddelen en informatie door te geven aan zijn vijand Moes ‘Amotor’ F. Taghi’s opdracht laat aan duidelijkheid weinig te raden over: ‘even invalide maken’.

De aanslag mislukt faliekant. In plaats van het beoogde doelwit wordt de 31-jarige Hakim Changachi doodgeschoten in Utrecht-Overvecht.

Klem

Door die vergissing komt Nabil B. klem te zitten. Hij is een van de regelaars op straat uit Taghi’s groep. Na de moord op Changachi weet diens familie al snel dat Nabil de vluchtauto had geleverd. Nabil B. belooft familieleden van Changachi dat hij de politie de waarheid zal vertellen.

Dat is tegen het zere been van Taghi. Als hij hoort dat Nabil heeft gepraat met de Changachi's is hij furieus. Mo Razzouki, goed bevriend met Nabil, krijgt een bericht doorgestuurd: ‘Hij weet ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemd.’

Twee dagen na de moord op Changachi laat Nabil B. zich in de Amsterdamse PC Hooftstraat aanhouden met een vuurwapen. Hij besluit kroongetuige te worden en legt 26 verklaringen af. Die vormen nu de basis van het strafproces Marengo, dat draait om bovenstaande zaken.

Later komt daar nog een stortvloed aan onderschepte versleutelde, maar leesbaar gemaakte tekstberichten bij.

Een week nadat het OM de kroongetuige in het Marengo-proces heeft gepresenteerd, wordt diens onschuldige broer Reduan geliquideerd in Amsterdam-Noord. Binnen de opsporing gaat iedereen ervan uit dat Taghi de opdracht gaf. Die moord illustreert dat met de zaak Marengo de reeks liquidaties niet is gestopt.

Nieuwe doodseskaders

Integendeel. Taghi is volgens justitie met nieuwe doodseskaders in zee gegaan. Er zullen nog meer moorden plaatsvinden, waaronder die op Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., in september 2019.

De bloemenzee bij het kantoor van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Het zal nog bijna twee jaar duren voordat Taghi wordt aangehouden in Dubai. Die arrestatie is groot nieuws. In vier jaar tijd is Taghi immers uitgegroeid van onbekende nobody tot de beruchtste crimineel van Nederland.