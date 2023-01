Zo werd bij Centraal Station de grootste fietsenstalling van Amsterdam gebouwd

De grootste fietsenstalling 🚲🚲🚲 van onze stad opent eind januari de deuren. Om de stalling te bouwen moest het water worden weggepompt uit het Open Havenfront. Bekijk 4️⃣ jaar werk in 6️⃣0️⃣ seconden. pic.twitter.com/J1GJM6PYmZ — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 13 januari 2023

Veel nieuwe Amsterdammers zullen het Stationsplein niet anders kennen dan als bouwput, mede door de bouw van de grote fietsenstalling aan de Prins Hendrikkade. Die duurde ruim vier jaar. Om de ondergrondse stalling te bouwen moest ook het water uit het Open Havenfront tijdelijk worden weggepompt.

Afgelopen jaar is dat, beetje bij beetje, weer gevuld. Uiteindelijk is de stad 7000 vierkante meter stalling rijker, met ruimte voor 6300 fietsen en 700 OV-fietsen.

De ingang is aan de kant van de Martelaarsgracht, tegenover hotel art’otel aan de Prins Hendrikkade. Je rijdt er als fietser op een rolband in en komt via een tunnel weer bovengronds, in de metro- of stationshal. Dat kost je elke eerste 24 uur niets, daarna rekent de NS er 1,35 euro per 24 uur voor.

Nog 4000 extra fietsen

Half februari opent ook stalling IJboulevard, aan de IJzijde van CS. Daar is dan ruimte voor nog eens 4000 extra fietsen. Met de komst van de nieuwe fietsenstallingen haalt de gemeente van 6 tot en met 24 februari in fases de fietsenrekken in de openbare ruimte weg. Je fiets stallen mag dan alleen nog maar in de stallingen. Laat je je fiets daarbuiten zwerven, dan loop je de kans hem op te moeten halen bij het Fietsdepot van de gemeente.

Impressie van de nieuwe fietsenstalling. Beeld ProRail

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: