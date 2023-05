Zo verliep het bezoek van Oekraïense president Zelensky aan Nederland

Beeld REUTERS

In een persconferentie na het gesprek met premier Rutte noemde Zelensky het ‘een eer’ dat hij welkom was en benadrukte nog eens dat hij gerechtigheid wil voor de Russische inval in zijn land. Ook zei hij dat ‘de wapens die Nederland heeft geleverd duizenden levens hebben gered’.

De discussie over het leveren van moderne gevechtsvliegtuigen (zoals de F-16) aan Oekraïne is nog niet afgerond, aldus premier Mark Rutte: “Het duurt soms even.” Maar uiteindelijk zijn ‘de tanks ook in Oekraïne gekomen’, voegde hij eraan toe.

Zelensky bezocht later op de dag ook een legerbasis. Hij drong nog eens aan op het trainen van piloten van zijn leger, zodat ze gevechtsvliegtuigen kunnen bedienen. Dat gebeurt nu al wel in de VS, maar Nederland zegde dit eerder nog niet toe.

Minuut stilte

De Oekraïense president hield donderdagochtend een minuut stilte tijdens zijn toespraak in het Haagse World Forum, voor alle slachtoffers van Russische agressie. Daarbij besteedde hij expliciet aandacht aan de slachtoffers van de luchtramp met de MH17. Dat vliegtuig, waar voornamelijk Nederlanders in zaten, werd in juli 2014 uit de lucht geschoten door een Russische raket.

In zijn speech zei Zelensky onder andere dat hij vindt dat ‘Russische agressors in Den Haag berecht moeten worden door een speciaal tribunaal’.

Of er een dergelijk Oekraïne-tribunaal komt, is nog niet zeker. Naast Oekraïne willen ook de Verenigde Staten zo’n rechtbank. Maar er is al een Internationaal Strafhof (het ICC), en andere landen vinden dat daar de oorlogsmisdaden moeten worden behandeld. Vanuit Den Haag wordt momenteel al wel het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne geleid. Zelensky is donderdagochtend ook langsgegaan bij het ICC.

De Oekraïense president sloot zijn toespraak af met een oproep om tijdens de Dodenherdenking donderdagavond ook aan de Oekraïners te denken ‘die nu nog hadden moeten leven’.

Ontmoeting met Kamerleden

Rond 09.00 uur was de Oekraïense leider ook even bij het gebouw van de Eerste Kamer. Hij werd aan het Lange Voorhout welkom geheten door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

In zijn eerste toespraak tot leden van de Eerste en Tweede Kamer vroeg Zelensky om steun voor het Navo-lidmaatschap van zijn land. Hij zei dat het duidelijk is dat Oekraïne geen lid kan worden zolang er een oorlog gaande is, maar ook dat hij wel graag wil dat de veiligheid van zijn land gegarandeerd wordt. In juli is er een Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

De Oekraïense leider vroeg ook opnieuw om wapens en refereerde daarbij nog aan de levering van pantserhouwitsers door Nederland vorig jaar. Nederland leverde vorig jaar voor meer dan een miljard euro aan militair materieel aan Oekraïne.

Ook dankte Zelensky de Kamerleden en Nederland voor alle steun. “Nederland verdedigt vrijheid, de rechtstaat en democratie,” zei hij.

Soesterberg

Op de militaire basis van Soesterberg heeft Defensie aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky materieel laten zien dat is toegezegd aan zijn land. “We zien hier en nu de hulp en de bescherming van leven,” zei de president over de pantserhouwitser, het patriot-luchtverdedigingssysteem, het gepantserde verkenningsvoertuig en het andere materieel dat te bewonderen was op de basis.

Zelensky werd in Soesterberg ontvangen door minister van Defensie Kajsa Ollongren. Ook premier Mark Rutte was erbij. Op de basis stonden een kleine tweehonderd mensen op Zelensky te wachten, onder wie enkele tientallen landgenoten. De president sprak met Oekraïners die op het slagveld gewond zijn geraakt. Nederland regelt voor hen de zorg. Hij sprak ook jonge militairen die door Nederland zijn getraind.

Verder stond Zelensky ook Nederlandse militairen en ander defensiepersoneel te woord. Veel van hen waren betrokken bij het sturen van militair materieel naar Oekraïne. Het Nederlandse personeel gaf de Oekraïense president tweemaal luid applaus.

Bezoek aan Nederland

Het was het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het was ook de eerste keer dat Zelensky en koning Willem-Alexander elkaar publiekelijk ontmoetten, wel was hij de afgelopen tijd onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. De eerste keer dat Zelensky zijn land verliet sinds de Russische inval was in december. Toen bezocht hij de Verenigde Staten. Eerder woensdag had Zelensky in de Finse hoofdstad Helsinki al gesprekken met leiders van de Scandinavische landen en IJsland.

Verschillende kabinetsleden, onder wie premier Mark Rutte, zijn al wel enkele keren naar Kyiv gereisd om daar met Zelensky te overleggen. Online sprak Zelensky de Tweede Kamer al eens toe. Nederland steunt zijn land sinds de Russische inval met wapens, geld en kennis.

Het feit dat Zelensky op de dag van Dodenherdenking naar Nederland komt, zorgde voor enige ophef. Onder meer Kamerleden Caroline van der Plas en Geert Wilders vinden dat de dag moet draaien om Nederlandse oorlogsslachtoffers, niet om die uit Oekraïne. Ook op hun berichten kwam weer kritiek.

De Oekraïense president zal geen rol hebben bij de Dodenherdenking op de Dam, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagochtend.

Identificeren

Vanwege het bezoek was er verhoogde politieaanwezigheid rond het Marriott Hotel in Den Haag. Calamiteitensite Regio15 meldde dat iedereen in de buurt van het hotel zich moest identificeren woensdagavond. Ook werden er blokkades opgezet bij het Catshuis. Een voorlichter zei namens de burgemeester dat er geen speciale noodverordeningen van kracht werden.

“Bezoekers mogen zich gewoon in de buurt van de Tweede Kamer begeven. Uiteraard is er steeds overleg in de driehoek (hoofdofficier van het OM in Den Haag, politiebaas Paul van Musscher en burgemeester Jan van Zanen).” Bij verplaatsingen zullen wel kruispunten zijn afgesloten, zoals bij elk staatshoofd het geval is.

Over de risico’s die aan het speciale bezoek kleven, zei de woordvoerder: “Uiteraard doen we over beveiliging geen uitspraken, maar geloof me maar dat er heel goed over nagedacht is.”

Militaire steun

Dit jaar maakt het kabinet 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne, dat sinds 24 februari vorig jaar wordt aangevallen door Rusland. Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor militaire steun. Dat gebeurt vooral door direct te kopen bij de wapenindustrie. Ook trainen Nederlandse militairen Oekraïners.

Daarnaast is Nederland een van de aanjagers van een tribunaal waar de verantwoordelijken van de oorlog zouden moeten terechtstaan. Nederlandse marechaussees speuren onder de vlag van het ICC in Oekraïne naar bewijzen van oorlogsmisdaden.

Woensdag beweerde Rusland dat een drone van Oekraïne het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou had aangevallen. Zelensky ontkende dat zijn land de aanval heeft uitgevoerd. “We vechten op ons eigen territorium,” verklaarde hij.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: