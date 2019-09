Zo reageren politici op de plannen van het kabinet

Premier Mark Rutte arriveert bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. Beeld ANP

Geert Wilders van de grootste oppositiepartij PVV noemt de plannen ‘verschrikkelijk’. Volgens hem hebben veel mensen niets van de economische groei gemerkt. Hij had gehoopt dat er geld zou worden teruggegeven aan de mensen: “Dan doe je wat.” Hij wijst op de gevolgen van het klimaatakkoord en de dreigende kortingen op de pensioenen. “Dat gaan mensen in hun portemonnee merken.”

Fleur Agema en Geert Wilders. Beeld ANP

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zegt voor volgend jaar ambitie en daadkracht te missen. Hij roemt de ‘mooie woorden van de koning over 75 jaar vrijheid en dat die vrijheid nooit vanzelfsprekend is’. Maar komend jaar dreigt een verloren jaar te worden, vreest hij. “De crisis in de publieke sector wordt niet aangepakt. Het Urgenda-klimaatdoel voor volgend jaar wordt niet gehaald. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden niet opgelost. Dat kan beter.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt ‘zeker dingen’ te hebben gehoord die hem aanspreken. Hij wijst op het eerder stoppen met de gaswinning in Groningen en het extra geld voor jeugdhulp. “Maar mij viel vooral ook op wat de koning niet zei. Terwijl kinderen straks pas vanaf vijf jaar naar school dreigen te gaan, hoorde ik niks over extra geld voor onderwijs. Terwijl steeds meer mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden, hoorde ik niks over een huurverlaging.”

De troonrede is een ‘misser’, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. Ze wijst erop dat ‘de economie draait als een tierelier’ en ze ‘had gehoopt dat het kabinet veel meer zou investeren’, zodat iedereen meedeelt in de welvaart. Ze is bovendien sceptisch over de kabinetsplannen die haar wél aanstaan. Want vorig jaar zijn veel beloften ‘ook niet waargemaakt’.

SGP-leider Kees van der Staaij vraagt zich of of we wel crisisbestendig zijn. Volgens hem moeten we er rekening mee houden dat er weer magere jaren komen: “Het begrotingsoverschot slinkt en in 2021 dreigt er zelfs een tekort. Daarmee kun je geen tegenvallers en andere economische schokgolven opvangen.”

Thierry Baudet van FvD en zijn vriendin. Beeld ANP

Thierry Baudet van Forum voor Democratie laat weten dat de plannen van het kabinet in de troonrede ‘heel anders zijn dan wat ik zou willen’. Ook Tunahan Kuzu van Denk plaatst kritische kanttekeningen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelt dat de welvaart in Nederland ten koste gaat van andere landen. Daar heeft ze niets over gehoord, zegt ze.

Coalitiepartijen

De coalitiepartijen laten een ander geluid horen. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tevreden over de troonrede. Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijkt eruit dat “er reden is tot optimisme”, zij het “niet tot jubelen”. “Het gaat de goede kant op.” Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten vond de troontrede “optimistisch met een vleugje realisme”.

CDA-fractieleider Pieter Heerma noemde de toespraak van de koning “een mooie troonrede”. De constatering van de vorst dat Nederland een land is van “het brede midden” sprak hem aan. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sprak van een “hoopvol en realistisch verhaal”.

Rob Jetten arriveert bij de Ridderzaal met zijn zus. Beeld ANP

Heerma prijst het kabinet omdat dat via extra lastenverlichting de koopkracht van de middeninkomens wil bijspijkeren. Ook de investeringen in met name volkshuisvesting juicht hij toe. Volgens Heerma gaat het economisch heel goed met Nederland, maar is het zaak om ervoor de blijven zorgen dat dat zo blijft. Het kabinet doet dat door te blijven investeren, zei hij. Jetten wees op de bedreigingen voor de Nederlandse economie, zoals de brexit en handelsconflicten.

Ook Segers prijst de extra uitgaven en belastingverlagingen. Hij onderstreept dat het kabinet over koopkracht geen harde beloftes kan doen omdat niemand in de toekomst kan kijken. “Maar wat je wel kunt doen is de lasten verlichten.”

Dijkhoff erkende dat de VVD deels andere keuzes maakt dan een jaar terug, toen ze bijvoorbeeld pleitte voor het afschaffen van de dividendbelasting. Volgens hem moet een partij altijd blijven nadenken over haar standpunten. “Anders doe je de mensen tekort.”