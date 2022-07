Zo laten de wespen je met rust: ‘Zet een wespenval niet op je terras neer’

De wespenkoninginnen ontwaakten dit jaar vroeg uit hun winterslaap. Beeld Getty Images

De wesp maakt dit jaar een comeback. “Het voorjaar was warm, droog en zonnig. Dat is gunstig voor de wespenkoninginnen, die in die periode hun nesten bouwden,” zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University.

De koninginnen ontwaakten dit jaar vroeg uit hun winterslaap. Door het warme en droge weer zijn veel van hen erin geslaagd om de eerste maand na het ontwaken te overleven. In die tijd steekt ze energie in het bouwen van een nest en het leggen van eitjes. Uit deze eitjes komen larven. Na een maand ontwikkelt de eerste lichting larven zich tot werksters: die bouwen verder aan het nest, zodat de koningin in alle rust meer eitjes kan leggen.

Vorig jaar voltrok zich een rampscenario voor de wesp. “Door de hoge temperaturen eind februari en eind maart werden veel koninginnen vroeg wakker. Maar april en mei waren heel koud.” Dat werd de nekslag voor de wespenkoninginnen: ze overleefden het niet.

Uit verveeldheid op zoek naar zoetigheid

Opvallend is dat de eerste wespen nu al op zoetigheid afkomen. De reden hiervoor? Verveling. De werksters voorzien de larven namelijk van voedzame insecten. Als dank krijgen ze een zoete vloeistof van de larven. Op den duur stopt de koningin met het leggen van eieren. Er komen geen nieuwe larven en de werksters zijn werkloos.

“Uit verveeldheid gaan ze vervolgens op zoek naar onze frisdranken en zoete taarten,” aldus Van Vliet. Zo krijgen de wespen alsnog zoetigheid binnen. Dat wespen nu al op zoetigheid afkomen, geeft aan dat de ontwikkeling van wespennesten al vergevorderd is.

De wespenoverlast heeft voorlopig nog niet het hoogtepunt bereikt. “We zitten nog maar aan het begin, het echte overlastseizoen zal dit jaar rond half juli beginnen,” zegt Van Vliet. “Het aantal meldingen bij bestrijdingsdiensten neemt toe.”

De bioloog raadt aan om rustig te blijven wanneer je wordt belaagd door wespen. “Veel mensen schieten in een angstreflex wanneer ze wespen zien. ‘Die moet dood’ is dan de eerste gedachte.” Volgens Van Vliet is het juist belangrijk om terughoudend te zijn met het verdelgen van wespennesten. “Het is gunstig dat er zoveel wespen zijn, ze vangen namelijk veel insecten.”

Ook adviseert Van Vliet om een wespenval niet op je terras te hangen. “Daar trekt het juist de wespen aan. Het is beter om de val wat verder weg te hangen.” Niet in paniek raken. Dat is uiteindelijk het belangrijkste advies wanneer je wordt belaagd door het prikbeest. Van Vliet: “Een wesp is er niet op gericht om je te steken.”

Extra weetje: als je wespen doodslaat, komt er een geurstof vrij die andere wespen kunnen registreren en ze agressiever maakt. Nog een reden dus om ze met rust te laten.