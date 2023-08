Zo geniet je dit weekend het meest van meteorenregen Perseïden: ‘Amsterdammers kunnen beter de stad uit’

Beeld anp

Wat zijn de Perseïden?

De Perseïden vormen de bekendste meteorenzwerm die jaarlijks te zien is op het noordelijk halfrond. Hoewel de meteoren in de volksmond ook wel romantisch ‘vallende sterren’ worden genoemd, zijn het eigenlijk geen sterren. De oplichtende flitsen die wij zien, zijn kleine stukjes steen en gruis afkomstig uit een kometenstaart, zegt hoogleraar observationele kosmologie aan de Universiteit Leiden Henk Hoekstra.

“De aarde draait natuurlijk in een baan rond de zon, maar daarin is de aarde niet alleen. Andere planeten en kometen doen dat ook, waarbij ze een ‘staart’ aan gruis achterlaten. Eens per jaar kruist de baan van de aarde zo’n staart. Als dat gruis met de aardatmosfeer in contact komt, ontbrandt dat.” Is een verzameling meteoren rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied zichtbaar aan de hemel, dan spreken we van een meteorenzwerm of -regen.

Hoewel drie dagen voor en na het hoogtepunt al meteoren van de Perseïden zichtbaar zijn, bereikt de regen zijn piek in de nacht van zaterdag op zondag. Naar schatting zijn er boven Nederland tussen de 38 en 50 meteoren per uur zichtbaar.

Hoe uitzonderlijk is zo’n meteorenregen?

Volgens hoogleraar Hoekstra zien we niet zo vaak kometen, omdat het deel van ons zonnestelsel dat gevuld is met komeetstaarten relatief klein is. De aarde kruist een paar keer per jaar dit soort komeetstaarten en de Perseïden zijn daarvan bij uitstek de prominentste.

De Geminiden vormen een vergelijkbare meteorenregen. De staart, afkomstig van de planetoïde Phaethon, is ook ieder jaar zichtbaar en heeft een vrij hoge dichtheid aan meteoren. Het belangrijkste verschil is echter dat de aarde deze zwerm jaarlijks kruist in december, waardoor het meestal te koud is om ’s nachts te blijven kijken.

Hoewel de Perseïden dus ieder jaar aan de hemel verschijnen, betekent dit niet dat ze ieder jaar zo goed zichtbaar zijn als dit jaar. Hoekstra: “De aarde beweegt met flinke snelheid door de ruimte. Hoewel je gedurende enkele dagen kometen kunt waarnemen, is die kans het hoogst op de piek van de zwerm. Als die piek toevallig om 12 uur ’s middags plaatsvindt, zien we daar niets van. Timing is dus heel belangrijk.”

Waarom zijn ze juist dit jaar zo goed zichtbaar?

Dat het hoogtepunt midden in de nacht plaatsvindt is dus al mooi meegenomen. Maar ook andere factoren spelen een rol. Zo wordt het komend weekend mooi weer, met weinig bewolking.

Maar ook de maan speelt een rol. Vorig jaar waren de Perseïden slecht zichtbaar omdat het piekmoment tijdens een volle maan viel. Die gaf zo veel licht dat alleen de helderste meteoren te zien waren. Dit jaar komt de maan pas rond 2.30 uur op en is deze voor ongeveer 10 procent verlicht, zo luiden de voorspellingen. Het maanlicht zal dus weinig storend zijn. Genoeg tijd dus om de meteorenregen te zien voordat rond 6.00 uur de zon weer opkomt.

Hoe en waar kun je de Perseïden het beste bekijken?

Het klinkt wellicht als een open deur, maar de meteoren zijn het allerbest te zien in het donker. Op donkere locaties zijn ongeveer drie keer zoveel meteoren te zien als in dichtbevolkt gebied, aldus sterrenkundesite hemel.waarnemen.com. Dat de piek plaatsvindt op zondag rond 4.00 uur ’s nachts is dus een voordeel, al moet je wel een echte nachtbraker zijn om dat mee te maken. Wie niet zo lang wil opblijven of zo vroeg zijn bed uit wil, kan echter ook genoeg zien.

Zorg er dan wel voor dat je op een plek met weinig lichtvervuiling gaat zitten, benadrukt Hoekstra. “In de stad heb je te veel strooilicht, daarom zien we daar ook nauwelijks meer sterren.” Amsterdammers die de Perseïden goed willen zien, kunnen dus beter een stukje de stad uit. Maar verder hoef je eigenlijk niets te doen, aldus Hoekstra. “Pak een stoel of een kleedje, leun achterover en geniet.”

