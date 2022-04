Zo belandde een prins als dj op Kingsland: ‘Mijn broer Bernhard had nog een kindersetje staan’

Prins Floris draait vandaag plaatjes bij Kingsland: 'Ik kijk er naar uit’ Beeld Robin Utrecht

Zijn vrouw, prinses Aimée, is met hun zoon Willem Jan naar hockey, zijn dochters Magali en Eliane zijn boven. Dus prins Floris (47) kan op deze zaterdagochtend voor de fotograaf even losgaan met zijn dj-apparatuur en speakers, keurig opgesteld in de voorkamer van hun woonboerderij op landgoed De Horsten.

Glunderend boven zijn draaitafel vertelt de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven: “Soms heb ik zin om te draaien, dan zet ik het hier op. Maar vaak ruim ik de spullen ook weer snel op, anders raakt mijn vrouw geïrriteerd.”

Vrijwel nooit geeft deze telg van de koninklijke familie interviews. Hij maakt een zeldzame uitzondering, vanwege zijn bijzondere invulling van Koningsdag. Eerst woont hij met een fiks aantal familieleden de festiviteiten bij in Maastricht, ter ere van de 55ste verjaardag van zijn neef, koning Willem-Alexander.

Daarna reist prins Floris snel door naar Amsterdam, waar hij als dj een optreden zal verzorgen op het uitverkochte Kingsland-festival. Hij draait tegen het einde van de middag een set op de mainstage, waar befaamde artiesten als Martin Garrix, Kris Kross Amsterdam en het duo Sunnery James/Ryan Marciano ook staan.

Ontlading

Op het eerste gezicht lijken de tegenstellingen tussen het volksfeest in Maastricht en het dancefestival in Amsterdam legio. Maar de prins, in het dagelijks leven partner bij een investeringsmaatschappij die gericht is op duurzame langetermijngroei, ziet ook nogal wat overeenkomsten. “Ik kijk erg uit naar Koningsdag. Na twee bijzondere edities vanwege corona kunnen we elkaar weer ontmoeten. Naar buiten, ademhalen met elkaar. Hoewel we allemaal de oorlog in Oekraïne in ons achterhoofd hebben – dat wil ik toch wel graag even noemen – denk ik dat we een soort ontlading zullen bespeuren bij elkaar en bij het publiek. En dat verwacht ik op Kingsland dus ook. Ook daar kunnen we eindelijk weer met elkaar heen. Ik denk dat zo’n festival voor met name jongeren erg belangrijk is, de groep die het de afgelopen twee jaren best zwaar heeft gehad.”

Op zijn draaitafel zet Floris van Oranje een stevige beat op, met daarin samples van All Saints – een meidengroep uit de jaren negentig, de tijd dat hij als rechtenstudent in Leiden zijn sporen verdiende als dj. Hij komt uit een muzikaal nest, denk bijvoorbeeld aan het werk van het pianotrio Gevleugelde Vrienden, waarvan zijn vader één van de leden was.

‘Armin van Buuren’ wenste me succes

“Zelf drumde ik als kind, maar mijn oudste broer Maurits had op de middelbare school een drive-inshow. Ik was zeven jaar jonger en vond het natuurlijk hartstikke stoer. Hoe zijn show heette zou ik niet meer weten, maar dat is waarschijnlijk wel het moment geweest waarop ik zelf ook wilde gaan draaien. Tijdens mijn studententijd werkte een vriendje van me in de Nexus, in die tijd een befaamde club in Leiden en omstreken. Via hem kwam ik in contact met de eigenaar, Ron de Jong. Hem vertelde ik dat ik wel wilde draaien. Dat mocht van hem, op dinsdagavonden – de studentenavond. In de middaguren oefende ik, dat was natuurlijk erg spannend. Bakken vol platen had Ron en ik wist niet welke plaat welke snelheid had. Later kwam op de zaterdagavonden een nieuwe dj draaien in de Nexus. Het bijzondere was dat hij zijn eigen muziek maakte. Soms kwam hij ook op dinsdagavond en bracht dan zijn nieuwe muziek mee, die ik dan ook draaide.”

Met een vette grijns: “Dat was Armin van Buuren, daar hebben we later natuurlijk nog wel wat van gehoord. Het is ongelooflijk bijzonder wat hij bereikt heeft en wat hij betekent voor de Nederlandse muziekindustrie. Extra leuk om op Kingsland weer een nummer van hem te draaien. Hij heeft mij vorige week succes gewenst door de telefoon.”

Kindersetje

“Op een gegeven moment nam hij de dinsdagavonden in de Nexus van me over. Na mijn studietijd heb ik nooit meer gedraaid. Totdat Magali acht jaar werd en een discofeestje wilde geven. Hoe wil je dat doen, vroeg ik haar. Tja, zei ze, dan moet er een dj komen, de buurjongen. Ik zei: ‘Weet je dat papa vroeger ook gedraaid heeft?’ Nee, dat wist ze niet, maar ze wilde dat ik zou draaien op haar feestje. Ik had alleen geen apparatuur meer. Mijn broer Bernhard had nog een kindersetje staan, dat heb ik toen opgehaald. En de muziek ingeladen die zij graag wilde horen. Welke muziek? Magali is nu 14 en ik denk niet dat zij dat graag terugleest in deze krant.”

“Ik vond het direct weer leuk om te doen en van het een kwam het ander. Ik heb eerst apparatuur van Native Instruments gebruikt, later ontdekte ik dat Pioneer nog altijd groot is in deze scene. Daar draaide ik vroeger in Leiden ook al op. Al mijn nummers ingeladen in een computer en veel muziek ook bewerkt met zogeheten hot cues. Als je dat met tweeduizend nummers doet, gaat daar aardig wat avonden werk in zitten. Ik ben dan ook als de dood dat ik alles eens kwijtraak, dus maak ik de nodige back-ups.”

“Nadien heb ik wel eens voor goede doelen gedraaid en in het buitenland, in de anonimiteit. En natuurlijk op Koningsdag thuis in 2020, via een livestream. Via een wederzijdse vriend werd ik afgelopen zomer bij de Grand Prix in Zandvoort (prins Floris’ broer prins Bernhard is mede-eigenaar van het racecircuit, red.) voorgesteld aan de mensen van 4PM, de organisatoren van Kingsland. We raakten aan de praat over muziek en ik vertelde dat ik wel eens draai. Zo is het gekomen dat ik er straks sta.”

Vooral in de auto luistert prins Floris veel muziek, vertelt hij bij het afscheid. “Vaak via de telefoon in de shufflemodus, dan komt er van alles langs. Ook de Gevleugelde Vrienden bijvoorbeeld, ik mag graag pianomuziek luisteren. Overigens hou ik in house ook van pianoklanken.”

Vijf minuten na het afscheid belt de prins; hij heeft ruggespraak gehad met zijn inmiddels 14-jarige dochter Magali, die best wil laten optekenen dat ze bij haar 8ste verjaardag ‘nog’ gek was van Michael Jackson. Zijn muziek draaide haar vader dus vooral bij zijn eerste optreden als dj in jaren.

Prins Floris: “Maar ze voegde er nog iets aan toe, zoals alleen pubers dat kunnen. Ze zei: ‘Ja pap, door mij is je carrière begonnen.’ Prachtig, toch?”