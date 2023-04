Zitting Marengo dinsdag uitgesteld na arrestatie Weski

Advocaat Inez Weski. Beeld ANP

“De arrestatie van mr. I. Weski van afgelopen vrijdag heeft ons geschokt”, schrijven advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra op Twitter. “Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien. Om die reden hebben wij de rechtbank verzocht de zitting van dinsdag 25 april uit te stellen. De rechtbank heeft dit verzoek heden gehonoreerd.”

Op het programma stond de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) en het laatste woord van verdachte Mohamed R., cliënt van Meijering en Flokstra. Dupliek en laatste woord vormen het formele einde van een strafzaak. In het - inmiddels al jarenlang slepende proces - staat de uitspraak gepland op 20 oktober. In de tussentijd zijn nog wel zittingen gepland, maar die zijn procedureel van aard. Het is overigens de vraag of de uitspraakdatum gehaald gaat worden, gezien de arrestatie van Weski.

Weski (68) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Afgelopen woensdag had zij de laatste formele zitting in de zaak van onder anderen haar cliënt Taghi, tegen wie een levenslange gevangenisstraf is geëist. Ze gaf toen echter aan nog vele onderzoekswensen te hebben, onder meer over een commando die zegt dat bij hem is geïnformeerd of hij Taghi mogelijk kon ‘neutraliseren’, een eufemisme voor doden.

Weski zei woensdag dat ‘het proces het stadium van laatste woord nog niet heeft bereikt’. “Het laatste woord op wat?” zei ze over het feit dat Taghi met nog zoveel open eindjes nog geen gebruik ging maken van de mogelijkheid om nog eenmaal zijn standpunt aan de rechtbank kenbaar te maken.

De rechtbank moet nog beslissen over de onderzoekswensen van Weski. Het is niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren en het is ook niet duidelijk wie de verdediging van Taghi op zich gaat nemen.

Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Het proces staat onder hoogspanning. Onder meer door de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., een week nadat het Openbaar Ministerie begin 2018 bekendmaakte over een kroongetuige te beschikken. September 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord en in de zomer van 2021 diens vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

