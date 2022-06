Zinderende zomerdagen: zo houd je het hoofd koel

Weerman Wilfred Janssen: “Blijf tussen 12.00 uur en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon. Op die manier voorkom je hittestress en is er prima met dit soort weersomstandigheden te leven.” Beeld ANP

Best kans dat het zaterdag al vroeg in de ochtend dringen geblazen is voor Ziggo Dome, waar popidool Billie Eilish om 21.15 uur optreedt. Maar als het aan directeur Danny Damman van de Amsterdamse evenementenlocatie ligt, trekken de 15.000 fans van de populaire zangeres wat later richting de hoofdstad. “Kom niet te vroeg,” benadrukt hij. “En als je komt, neem dan voldoende water mee.”

Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza stelt dat de temperaturen in het zuidoosten van het land kunnen oplopen tot zo’n 35 graden, op zaterdag. Wat is de manier om hiermee om te gaan? “Het zijn eigenlijk de gebruikelijke adviezen,” zegt Janssen. “Drink genoeg, smeer je in, en blijf tussen 12.00 uur en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon. Op die manier voorkom je hittestress en is er prima met dit soort weersomstandigheden te leven.”

Op elkaar gepropte fans

Dat er prima met de hitte te leven valt, onderstreept Damman namens Ziggo Dome. Buiten mag het dan zweten zijn, binnen valt in het Amsterdamse poppodium volgens hem niets te merken van de warmte. Daar doet het koelingssysteem zijn werk. Situaties zoals vorige week in Londen, waar op elkaar gepropte fans bijna in de verdrukking raakten bij het concert van diezelfde Eilish, worden daarmee voorkomen. Daarvan is de organisatie overtuigd.

En ook bij Oerol, het theaterfestival op Terschelling dat zaterdag na tien zonnige dagen wordt afgesloten, worden geen problemen verwacht. “We hebben natuurlijk het geluk van het aangename zeebriesje dat over het eiland waait,” zegt directeur Siart Smit. “En daarnaast zullen we zorgen voor een aantal extra, voor bezoekers makkelijk te bereiken waterpunten. Want verkoeling is belangrijk met dit weer.”



Wat voor mensen geldt, geldt ook voor dieren. Op dagen als vandaag kan de temperatuur in auto’s oplopen tot boven de 50 graden, weet Niels Kalkman van de Dierenbescherming. “Wanneer een hond onder die omstandigheden wordt achtergelaten op de achterbank, kan dat binnen een paar minuten fataal zijn voor het dier,” waarschuwt hij. Kalkman beklemtoont dat dieren, net als hun baasjes, behoefte hebben aan vocht en verkoeling. “Zeker wanneer de slijmvliezen rood kleuren, hét signaal dat ze bevangen zijn door de hitte.” Ook vraagt Kalkman speciale alertheid van bezitters van konijnen, de diertjes die met dit weer geregeld getroffen worden door de voor haasachtigen vaak fatale huidmadenziekte. “Verschoon de konijnen een keer extra,” adviseert hij.



Na zaterdag koeler

Eén troost voor konijnen en andere warmtehaters: na zaterdag is het waarschijnlijk alweer voorbij met de hoge temperaturen in Nederland. Namens Weerplaza zegt Janssen dat de temperatuur zondag en maandag hoe dan ook terugzakt tot een graad of 20. Wat daarna gebeurt is volgens hem nog ‘spannend’. “Al zijn dit soort temperaturen helemaal niet zo extreem voor deze tijd van het jaar,” nuanceert Janssen. “In juni heb je geregeld van dit soort dagen.” Als laatst geeft de weerman nog een advies mee: “Geniet van het mooie weer, maar maak je vooral niet te druk.”