Zijn scholen dan toch een brandhaard van Covid-19?

Coronaregels in de winter nog streng

Het ziet er niet naar uit dat de coronamaatregelen in december al verruimd kunnen worden, liet minister Hugo de Jonge van Medische Zorg de Tweede Kamer dinsdag weten. “De daling die we zo goed hadden ingezet, is gestagneerd afgelopen week. Dat betekent ook dat eventueel verruimen in december, waar we door de oogharen heen naar aan het kijken waren, op losse schroeven is komen te staan.’’ En: “Positieve berichten over de vaccins helpen ons op korte termijn niks.”

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd de coronamaatregelen niet verder te versoepelen richting de feestdagen. De restaurants kunnen, met de huidige besmettingscijfers, volgens het OMT half december ook nog niet open. In een tussenadvies – er is pas op 8 december weer een grote persconferentie – melden de experts dat de situatie nu nog niet stabiel genoeg is, waardoor het onverantwoord zou zijn om nieuwe stappen te zetten.

Aura Timen, secretaris van het OMT en hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding: “De reproductiefactor zit boven de één, dan krijg je geen afname, maar een stabilisatie. En dan duurt het heel lang voordat je bent waar je wilt zijn. Dit is geen goede uitgangspositie voor de wintermaanden. Nog altijd zien we relatief veel besmettingen in de thuissituatie, bij het ontmoeten van vrienden en familie.”

Het RIVM telde dinsdag fors minder nieuwe infecties (3979 versus 5200 op maandag). Het is te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, vindt Timen.

Niels Klaassen en Edwin van der Aa