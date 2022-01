Ziekteverzuim schiet omhoog door omikron: ‘Hoge werkdruk in zorg en onderwijs baart zorgen’

Beeld Getty Images

Arbo Unie, dat de arbodiensten voor tienduizend ondernemingen met meer dan tweehonderd personeelsleden doet, ziet in de eerste weken van 2022 het aantal ziekmeldingen omhoog schieten: 30 procent meer vergeleken met dezelfde periode in 2020, vóór de coronapandemie. Interpolis turfde in december zelfs 54 procent meer ziekmeldingen dan gebruikelijk in december.

Bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie: “We zien meer ziekmeldingen die te relateren zijn aan de omikronvariant. In het onderwijs en de zorg zijn de meldingen onveranderd hoog. Daardoor houdt de werkdruk aan en dat baart ons zorgen.”

Er worden veel meer mensen ziek door omikron – het RIVM noteerde deze maand al 550.000 besmettingen – maar volgens Roelen zijn mensen er minder lang ziek van dan bij de deltavariant het geval is.

Uitzonderlijk hoog

Ook arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare melden dat het ziekteverzuim ‘uitzonderlijk hoog’ is, al was het in december door de lockdown en de vakantie met 4,9 procent een fractie minder dan in november. Jurriaan Penders, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare stelt dat omikron verantwoordelijk is voor 35 procent van de ziekmeldingen en de griep voor een kwart.

In de gezondheidszorg (6,7 procent), de industrie (5,6 procent), het onderwijs (5,5 procent) en de bouw (5,1 procent) zijn de meeste zieken. “Dit zijn sectoren waar werknemers vrijwel altijd op locatie werken,” zegt Penders. Bij de thuiswerkers is het verzuim veel minder.

Vereenzamen

Thuiswerkers lopen op hun beurt weer meer kans om te vereenzamen. Ze missen de collegialiteit. Roelen: “Dit leidt niet altijd tot verzuim, maar het is zeker iets om rekening mee te houden.”

De arbodiensten vrezen dat het ziekteverzuim nóg verder oploopt nu de lockdown wordt afgebouwd. Volgens Penders is het van groot belang om te zorgen dat niet iedereen tegelijk ziek wordt, want dat kan de continuïteit van kleine bedrijven in gevaar brengen. “Wij adviseren werkgevers om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van collega’s op moeten vangen. Bedenk welk werk je uit kunt stellen om onnodige overbelasting van werknemers te voorkomen.”