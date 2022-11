Ziekteverzuim op hoogste niveau in twintig jaar

Beeld ROOS KOOLE/anp

Volgens de verzekeraar is het groeiende ziekteverzuim met name een gevolg van aan werk gerelateerde psychische klachten. Het bedrijf roept werkgevers op meer te doen aan preventie.

Met name in de horeca groeit het ziekteverzuim, stellen de onderzoekers van NN. In die sector was het aantal nieuwe ziekmeldingen in het derde kwartaal van dit jaar 12 procent groter dat in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de zorgsector bleef het verzuim dit jaar groot, ruim meer dan het landelijk gemiddelde. Het is voor het eerst in twintig jaar dat het ziekteverzuim boven de 5 procent uitkomt.

Meer aandacht

Na de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002, waardoor werkgevers verantwoordelijk werden voor de re-integratie van zieke werknemers, is het ziekteverzuim afgenomen, zegt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij NN. “Nu, twintig jaar later, roepen wij werkgevers op om opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren.”

Ongeveer de helft van de werkgevers geeft al aan dat werknemers langdurig verzuimen vanwege mentale klachten die te maken hebben met hun werk. Een ongeveer even grote groep werkgevers geeft tegelijkertijd aan dat zij zich zorgen maken over hun bedrijven als gevolg van personeelstekorten. Door de krappe arbeidsmarkt neemt de werkdruk onder werknemers toe. Onder meer daarom verwacht NN dat het verzuim vanwege psychische problemen verder zal toenemen.

Mentale gezondheid

Het is volgens de verzekeraar daarom belangrijk dat werkgevers het gesprek aangaan met hun personeel. Zo blijken er grote verschillen te zijn tussen de ervaringen van werkgevers en werknemers. Vier op de tien werknemers geven bijvoorbeeld aan dat hun werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale gezondheid, tegen negen op de tien werkgevers.

NN berekende eerder al dat ziekteverzuim de Nederlandse economie vorig jaar ruim 18 miljard euro heeft gekost. Dat kwam onder meer door corona, waardoor mensen vaker en langer verzuimden. Ook toen riep de verzekeraar werkgevers op na te denken over manieren die ervoor kunnen zorgen dat werknemers minder werkstress ervaren.