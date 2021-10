Ziekenhuizen zien door uitgestelde zorg meer patiënten met zwaardere klachten

Ic-artsen bekijken een longfoto in het VUmc. Beeld Marc Driessen

Dat blijkt uit een rondgang langs artsenverenigingen en ziekenhuizen. Jongeren komen binnen met krommere ruggen (scoliose), waardoor een operatie onvermijdelijk is. Patiënten met artrose hebben ernstiger slijtage waardoor protheses minder goed werken. Meer diabetespatiënten hebben zulke ernstige voetwonden dat amputaties nodig zijn.

Door de toegenomen druk op de ziekenhuizen sinds de coronapandemie zien specialisten meer patiënten op de poli’s die zwaardere problemen hebben. “Ze gaan later naar de huisarts, waardoor de klachten al erger zijn. Of ze gaan helemaal niet en komen zieker op de spoedeisende hulp binnen,” verklaart Anneke Plette, woordvoerder van Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk.

Vooral orthopedisch chirurgen zien ernstiger gezondheidsklachten. “Ze komen slechter binnen en gaan slechter naar buiten,” vat Sjoerd Bulstra, voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, samen. Normaliter proberen artsen een operatie aan de gewrichten te voorkomen door fysiotherapie aan te bevelen. Maar door corona konden patiënten niet altijd naar therapie of ze wilden niet uit angst voor besmetting.

Artrose

Daardoor zijn er bijvoorbeeld meer mensen met zwaardere artrose. “Het kan zijn dat bij best veel van onze patiënten de operatie minder goed lukt dan wanneer we ze eerder hadden geholpen,” stelt Bulstra. De slijtage is groter, doordat patiënten langer met de klachten hebben doorgelopen. Met als gevolg dat ze ook na een operatie niet altijd herstellen. “En dit komt echt niet alleen bij ouderen voor. Ook in de groep 35- tot 65-jarigen zie je mensen met artrose en veel pijn. Daarbij horen we dat mensen ook na een operatie pijn houden, omdat die in de hersenschors is ingebrand. Dan blijft dat pijnsignaal aan.”

Van de diabetespatiënten klopt een deel pas zo laat aan dat een grotere groep een voet kwijtraakt, ziet orthopedisch chirurg Elvira Tijdens van het UMC Groningen. “Door de diabetes is hun huid stugger, ontstaat sneller een wond, maar ze voelen die niet. Normaal lukt het vaak om de wond schoon te maken en de voet te reconstrueren. Nu komen er meer patiënten met botinfecties, waarbij amputatie nodig is.”

Ook komen er meer jongeren met scoliose later op de spreekuren. Hoe groter de scheefstand, hoe minder recht de rug wordt. Bij sommige jongeren moeten artsen een groter deel van de rug vastzetten, waardoor ze meer last houden van stijfheid.

Ontstekingen

Urologen zien vooral meer patiënten die problemen krijgen omdat ze lang op de wachtlijst staan. “Patiënten met stenen komen bijvoorbeeld eerder terug met meer pijn en ontstekingen of bloedingen, omdat ze langer een katheter hebben,” vertelt Bart van Bezooijen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Bovendien lopen patiënten meer risico om aan de plasbuis geopereerd te moeten worden, doordat ze littekens in hun urineleider kunnen krijgen als een katheter langer blijft zitten. Uiteindelijk moeten ziekenhuizen dan meer zorg verlenen aan deze groep.

Voor patiënten met gehoorverlies zijn met name de maatschappelijke gevolgen groot, constateert Henri Marres, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Alleen de academische ziekenhuizen plaatsen implantaten, waardoor de wachtlijst (die er al was) met vier à vijf maanden is toegenomen tot acht à zeventien maanden. “Die mensen komen thuis te zitten, omdat ze niet meer horen en hun werk niet meer kunnen doen. Zij zijn echt afhankelijk van de plaatsing van een implantaat,” zegt Marres. Het is de vraag in hoeverre deze patiënten hun oude leven na de ooroperatie nog kunnen oppakken. Marres: “Ik zie ontzettend veel leed bij deze mensen. Hun situatie is niet levensbedreigend, maar zeer nadelig in sociaal en maatschappelijk opzicht.”

De intensive care in het VUmc. Beeld Marc Driessen

Frustrerend

Het is voor artsen frustrerend om te zien dat hun patiënten zieker worden. Bovendien zijn ze bang om diagnoses te missen. Orthopedisch chirurgen hebben bijvoorbeeld ook een rol bij het opsporen van tumoren. “Het zijn nog incidenten, maar doordat er meer videoconsulten zijn, kunnen we diagnoses missen,” stelt Bulstra.

Ook constateren medisch specialisten dat een groep patiënten uiteindelijk zwaardere zorg nodig heeft. Internisten zien dat bij patiënten die een nieuwe nier nodig hebben. Doordat tijdens de pandemie minder niertransplantaties konden doorgaan, moeten meer mensen drie keer in de week naar het ziekenhuis voor dialyse. “Die operaties zijn heel lastig in te halen. Tegelijkertijd vergroot de kans op overlijden bij langdurig dialyseren. Dit is een heel kwetsbare groep,” vertelt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.