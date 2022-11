Ziekenhuizen willen verspilling van dure kankermedicijnen verminderen

Kankermedicijnen zijn veelal erg duur. Beeld ANP

In 2019 ging 2,46 miljard euro naar dure geneesmiddelen. Bijna de helft daarvan ging op aan kankerbehandelingen. Naar verwachting zal dat bedrag verder stijgen. Het Integraal Kankerinstituut Nederland voorspelt dat het aantal kankerdiagnoses de komende tien jaar met 32 procent groeit tot 156.000 per jaar.

Daarom werken oncologisch medisch specialisten en ziekenhuisapothekers aan manieren om zuiniger met dure kankermedicatie om te springen.

Bij immunotherapie kunnen tientallen miljoenen euro’s worden bespaard door patiënten een lagere dosering te geven. Uit literatuuronderzoek blijkt dat alleen al de hoeveelheid van het medicijn pembrolizumab tot 22 procent omlaag kan. “Daarbij staat patiëntveiligheid nog steeds voorop, maar ook dat patiënten niet onnodig veel medicatie binnen krijgen,” verklaart ziekenhuisapotheker Roelof van Leeuwen van het Erasmus MC.

3000 euro per doosje

Ook willen medisch oncologen en ziekenhuisapothekers meer hergebruiken. Nu zitten Europese regels hergebruik nog in de weg.

De afgelopen jaren kregen vier ziekenhuizen vrijstelling om dure middelen wél opnieuw te gebruiken. Aan de proef deden 1074 patiënten mee. Patiënten die verzegelde doosjes overhielden, mochten die teruggeven. Met een chip controleerden de ziekenhuisapothekers of die medicijnen op de juiste temperatuur waren bewaard.

“We hebben ongeveer 330 medicijnen retour gekregen en daarvan 255 opnieuw uitgegeven. Over het algemeen kost een kankermedicijn 3000 euro per doosje en patiënten hebben er 1 tot 3 per maand nodig,” legt Charlotte Bekker van het Radboudumc in Nijmegen uit.

Overlevingswinst

Infuuszakken voor patiënten die niet komen opdagen, mogen nu wél voor een ander worden gebruikt. “Dat mocht niet door regels, maar sommige zakken kosten tot 4000 à 5000 euro,” aldus Machteld Wymenga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

Het houdt medisch oncologen bezig hoe zij de kankerzorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden, zegt Wymenga. “Er komen zoveel patiënten bij en we krijgen meer dure behandelopties.”

Binnen de vereniging gaan ook stemmen op om strenger te kijken naar behandelingen voor palliatieve patiënten. “Nu zeggen we dat de overlevingswinst van een behandeling minimaal 12 weken moet zijn. Maar er zijn collega’s die vinden dat dat strenger moet. We geven soms veel uit voor beperkte winst voor de patiënt.”