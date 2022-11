Ziekenhuizen vrijer met testbeleid: personeel met lichte coronaklachten mag doorwerken

De eerste zorgmedewerkers hoeven zich niet meer te laten testen bij lichte klachten. Met mondkapje mogen ze doorwerken. Beeld Getty Images

Voor noodgevallen was het al in de richtlijnen voor ziekenhuizen opgenomen. In ‘extreme situaties’ kunnen hospitalen besluiten dat personeel met corona mag doorwerken als de capaciteit in gevaar komt.

Maar steeds meer ziekenhuizen gooien het roer helemaal om óf discussiëren daarover. Onlangs maakte het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht bekend dat werknemers met lichte klachten zich niet meer hoeven te laten testen en mogen doorwerken met een medisch mondmasker. Volgens het ziekenhuis is dat veiliger dan vasthouden aan het testbeleid.

Arts-microbioloog Inge Huijskens van het Albert Schweitzer legt uit: “Personeel is geneigd na een negatieve zelftest te komen werken, maar de uitkomsten van zo’n zelftest zijn – zeker bij de omikronvariant – niet zo betrouwbaar. Met als gevolg dat medewerkers mét corona onbeschermd op het werk rondlopen. Dat willen we natuurlijk niet.” Tel daarbij op dat er in de ziekenhuizen lange wachtlijsten en personeelstekorten zijn.

Infectieziekten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch behandelt corona al sinds het voorjaar hetzelfde als andere infectieziekten, zoals influenza of het rhinovirus. “Je mag testen, maar het hoeft niet,” reageert woordvoerder Saskia Byvanck. “We zijn van mening dat patiënten en medewerkers beter beschermd zijn met een beleid gebaseerd op luchtwegklachten. Dan neem je maatregelen ongeacht of je corona, influenza of bijvoorbeeld het rhinovirus hebt.”

Het Rotterdamse Erasmus MC overweegt een proef te doen met het ok-personeel. Het ziekenhuis wil onderzoeken of het veilig kan om positief personeel zonder klachten te laten doorwerken. “Op die afdeling voldoet iedereen toch al aan de hoogste hygiëneregels om patiënten te beschermen tegen infecties met bijvoorbeeld mondkapjes, steriele kleding, haarnetjes en handschoenen,” verklaart woordvoerder Joyce de Bruijn. De afgelopen weken konden medewerkers op het idee voor de proef reageren. Aan de hand van de reacties besluit het Erasmus MC of het daadwerkelijk doorzet.

Ook blijkt uit een interne brief van de IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland dat een groep artsen-microbiologen wil weten of de quarantainetijd van besmet zorgpersoneel terug kan van vijf naar drie dagen. Zij hebben de Federatie Medisch Specialisten die de landelijke coronarichtlijnen opstelt gevraagd dat voorstel te bekijken.

Te vroeg

Viroloog Marion Koopmans vindt het te vroeg om de coronaregels in ziekenhuizen los te laten. “Ik vind het niet passend om de maatregelen bij een hogere alarmfase af te schalen. Ziekenhuizen houden zich bezig met kwetsbare patiënten.” Want, stelt Koopmans, het is niet zo dat mensen met lichte covidklachten minder besmettelijk zijn. Bovendien is het maar de vraag hoe hygiëneregels, zoals het verplicht dragen van een medisch mondmasker, in de praktijk worden toegepast. “In de maatschappij zie je natuurlijk dat niet iedereen zich meer laat testen. Maar als ziekenhuis kan je ook zeggen: regels zijn regels. Je laat toch ook niemand zonder beschermende kleding in de operatiekamer werken?”

Toch snapt epidemioloog Frits Rosendaal wel dat covid meer als andere infectieziekten wordt benaderd. “Voor influenza willen we al jaren heel graag dat het zorgpersoneel zich laat vaccineren, want dan dragen ze het niet meer over. Maar daarbij is het ook een frustratiepunt dat de opkomst niet altijd hoog is.” Hoewel influenza voor kwetsbare patiënten óók risicovol is, komt het zorgpersoneel in dat geval gewoon werken als het niet ziek is.

Rosendaal stelt dat de discussie over hoe om te gaan met corona een keer gevoerd moet worden. Temeer omdat ziekenhuizen worstelen met een personeelstekort en nog altijd lange wachtlijsten hebben. “Idealiter komt er niemand die snift werken, maar dan heb je van de winter geen personeel meer over.”

Disproportioneel testbeleid

Bovendien valt te betwisten of het testbeleid disproportioneel wordt in deze fase van de pandemie, betoogt arts-microbioloog Jean-Luc Murk. “We weten dat ongeveer 35 procent van de besmette mensen niet eens weet dat ze omikron bij zich dragen. Die lopen ook gewoon door. Dus wat heeft het nog voor zin om de sloten aan de voorkant dicht te doen, terwijl de achterdeur open staat?” Wel pleit deze expert ervoor om een strenger beleid te voeren bij kwetsbare patiënten die bijvoorbeeld een transplantatie ondergaan.