Ziekenhuizen naar de rechter omdat minister extra ic-bedden niet vergoedt

Beeld ANP

Het gaat onder meer om Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem. Die hebben hebben op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar krijgen daar dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

Het ziekenhuis noemt het ‘zuur’ dat de minister aan de ene kant de ziekenhuizen vraagt de ic’s maximaal uit te breiden maar vervolgens niet bereid is daar een vergoeding tegenover te stellen. “Dat zit ons absoluut dwars,” stelt bestuurder Arjen Hakbijl. “Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.”

Vertrouwen op bekostiging

De ziekenhuizen hebben hun opschalingsplannen voor de ic-capaciteit al in het voorjaar ingediend op verzoek van de minister. Die heeft die aantallen in een brief van 5 augustus ook schriftelijk bevestigd aan alle ziekenhuizen. Met daarbij, aldus de ziekenhuizen, de mededeling dat ze konden vertrouwen op bekostiging en dat ze er vooral mee aan de slag moesten gaan in voorbereiding op een mogelijke tweede golf.

Dat deden de ziekenhuizen ook. Nu blijkt dat ambtenaren van het ministerie van VWS eigenhandig de beddenaantallen voor een aantal ziekenhuizen hebben verlaagd. Bezwaren hiertegen en overleg met de ambtenaren liepen op niets uit, reden om naar de rechter te stappen. De zaak dient waarschijnlijk deze maand nog.

Zorg van bestuurders

“Het is niet zo dat we de zorg niet leveren,” benadrukt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. “De ic’s staan klaar.” Voor de hoofden van de ic’s is de vergoeding geen onderwerp. “Dat is een zorg van de bestuurders.”

Erasmus MC-bestuurder Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, kon maandag niet namens de ziekenhuiskoepel reageren.

Minister Tamara van Ark riep vorige week de ziekenhuizen nog op om vooral geen ic-bedden meer ‘achter de hand te houden’ en de ic’s zo vol mogelijk te leggen, om zoveel mogelijk zorg te kunnen blijven bieden. Ze stelt dat ze een half miljard euro heeft uitgetrokken voor de opschaling van de ic-bedden. “De financiering is er dus,” stelt haar woordvoerder. Ze zegt dat een aantal ziekenhuizen voor meer bedden een vergoeding wil dan is afgesproken. “Die vraag is nu door de ziekenhuizen voorgelegd aan de rechter, dat oordeel zullen we afwachten.”