Ziekenhuizen moeten al 40 procent reguliere zorg uitstellen

Beeld ANP

Dat zegt Yvo Roos, een van de voorzitters van het Roaz, dat de acute zorg binnen deze regio coördineert. Begin deze week schroefden de ziekenhuizen tegen heug en meug de gewone zorg met 25 à 30 procent terug, maar zelfs dat is met deze oplopende aantallen covidpatiënten niet vol te houden, zegt zij. Vanaf volgende week wordt dus veertig procent van de gewone zorg uitgesteld of afgezegd. “Dat betekent niet dat overal de kaasschaaf overheen gaat. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ingrepen die kunnen wachten, worden het eerst uitgesteld. We zorgen altijd dat de acute zorg in de lucht blijft.”

De afgelopen dagen nam vooral de druk op de ic’s toe. Volgens Roos was ook bij de eerste golf te zien dat de druk op de ic later oploopt. Naar de oorzaken is het gissen. “Misschien is een verklaring dat eerst de jongeren besmet raakten. Van hen weten we dat ze doorgaans minder ziek worden van het virus. Wellicht worden nu meer ouderen ziek en zien we dat op de ic’s terug.” Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, steeg het aantal covidpatiënten op de ic landelijk de laatste dagen met 25 procent tot bijna 350. Lagen er zondag nog circa 50 mensen op de ic’s in de regio, vandaag waren dat er 62. De covidverpleegafdelingen van de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland tellen de laatste dagen rond de 200 patiënten. “Bij de vorige piek hadden we weliswaar meer covidpatiënten, maar lag de reguliere zorg nagenoeg plat, nu proberen we nog heel veel zorg ernaast te doen.” Dat is lastig te organiseren bij een groot gebrek aan gespecialiseerd personeel. Daarbij zijn veel medewerkers zelf positief getest, of ze wachten nog op een uitslag.

Volgens Roos verloopt de landelijke spreiding van patiënten nu beter dan in het begin van de tweede golf. Ziekenhuizen uit minder rode delen van het land, vangen patiënten uit Amsterdam op. “Wat we niet willen is dat we in deze regio veel harder moeten afschalen dan in de rest van het land. Daarin willen we gelijke tred houden. Maar de druk neemt inmiddels toe in vrijwel alle delen van het land, dus ik vrees dat de rest ons nu heel snel volgt.”