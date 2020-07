Ziekenhuizen gered dankzij coronaregeling van ‘enkele miljarden’ met zorgverzekeraars

Ziekenhuizen zijn door corona zwaar in de financiële problemen gekomen. Een groot deel van de zorg lag stil, waardoor er veel minder geld binnenkwam, terwijl er vanwege corona juist veel extra kosten werden gemaakt. Beeld ANP

Dat melden Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), waarin de academische ziekenhuizen verenigd zijn, aan deze site. De partijen hebben overeenstemming bereikt over extra kosten in het coronajaar 2020. Daarnaast krijgen de ziekenhuizen een vergoeding voor de misgelopen inkomsten, doordat een groot deel van de behandelingen stil lag.



Met de steunmaatregelen willen zorgverzekeraars voorkomen dat ziekenhuizen in Nederland omvallen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Ad Melkert: “We zijn blij dat het akkoord er is want de kans dat een ziekenhuis als gevolg van corona in de financiële problemen komt, is met deze afspraken geminimaliseerd. Afgesproken is dat er geen ziekenhuis in de rode cijfers komt als gevolg van corona.”

‘Unieke regeling’

Hij krijgt bijval van voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland Dirk Jan van den Berg: “Zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet van ziekenhuizen in deze bijzondere periode. De zorg voor coronapatiënten heeft een enorme impact gehad op hun organisatie en financiën.” De topman zegt ‘blij’ omdat dankzij deze ‘unieke regeling’ een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de continuïteit van de ziekenhuiszorg. “Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor weer volledig richten op het verder op gang brengen van de reguliere zorg.”



Toch is er volgens ziekenhuisbestuurder Mirjam van Velthuizen van het UMC Utrecht, die ook spreekt namens het bestuur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) niet alleen reden tot juichen. “We hebben met elkaar voor een zeer complexe situatie een oplossing gevonden die recht doet aan de inzet van ziekenhuizen in deze crisis én zorgvuldig omgaat met de premiegelden die elke Nederlander betaalt. Dit resultaat betekent echter niet dat de umc’s nu geen financiële zorgen meer hebben. Integendeel.”



Probleem is volgens haar dat klinisch en labonderzoek tijdens de coronacrisis ‘nagenoeg stil lagen’. “Met hoge kosten als gevolg.” Hierover gaan de academische ziekenhuizen in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Eind april werd al bekend dat ziekenhuizen voorlopig gered waren. Vanaf 1 mei kregen ziekenhuizen voorschotten van zorgverzekeraars, omdat de financiële strop zo groot dreigde te worden dat ziekenhuizen anders ‘de salarissen niet hadden kunnen betalen’. “We hebben regelmatig videoconferenties met ziekenhuisbestuurders en die zeggen dan klip en klaar: als het nog een week of twee duurt, dan weten wij niet of we de salarissen nog kunnen betalen,” vertelde voorzitter van de ziekenhuizen Ad Melkert destijds. “Het zou onbestaanbaar zijn als een verpleegkundige zich het vuur uit de sloffen loopt en je dan zijn of haar vakantiegeld niet kunt betalen.”