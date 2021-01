Ziekenhuispersoneel wordt tóch eerder gevaccineerd

De eerste ampul met het coronavaccin, van Pfizer en BioNTech, komt met een transport aan in Nederland. Beeld ANP

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werkt momenteel aan een uitwerking van het plan. Een woordvoerder van minister De Jonge zegt dat de vaccinatie van zorgpersoneel ‘naar voren wordt getrokken’. De medewerkers krijgen het vaccin van BioNtech/Pfizer. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de ic, spoedeisende hulp, covidafdelingen en ambulancemedewerkers.

Tot zaterdag hield minister De Jonge vast aan 8 januari als startdatum voor de vaccinatiecampagne. Maar de laatste dagen liep de politieke en maatschappelijke druk enorm op om eerder te beginnen. Critici vinden het onacceptabel dat tienduizenden vaccins klaarliggen en niet worden gebruikt. “Focus op wat nu al wél kan, maandag aan de slag,” zei de Brabantse VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei op NPO Radio 1 dat vaccinatie niet voor 8 januari kan plaatsvinden. Volgens hem heeft de voorbereiding wel die tijd nodig.

Kwetsbare groepen

Maandag wordt bekend hoe de campagne eruit komt te zien. LNAZ werkt nauw samen met het RIVM. Vermoedelijk wordt in tien ziekenhuizen begonnen met prikken. Een van de oorzaken voor de koerswijziging is de zorgelijke situatie in de ziekenhuizen. Veel personeel zit thuis vanwege een coronabesmetting en de ziekenhuizen liggen ondertussen steeds voller. Daar komt de angst voor een snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus nog bij.

Aanvankelijk was het de bedoeling om te beginnen met de meest kwetsbare groepen te vaccineren. Dat verandert niet, alleen wordt het personeel in de acute zorg nu bij de eerste groep gevoegd.

Spoed

Deze week zwol de roep vanuit de ziekenhuizen om voorrang te krijgen aan. Ic-voorman Diederik Gommers en Ernst Kuipers van de LNAZ pleitten daar in Nieuwsuur voor. De twee artsen willen dat het kabinet met spoed essentieel ziekenhuispersoneel gaat inenten tegen het coronavirus. “Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid die vaccins goed te bewaren en goed uit de delen,” zei Gommers.

Ook Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, riep op om ‘op zo kort mogelijke termijn’ ziekenhuispersoneel in te enten. Hij vreest ‘een ongekende noodsituatie’. Ic-arts Armand Girbes stelde dat hij met liefde vrije dagen zou inleveren om zelf personeel van het Amsterdam UMC te vaccineren.

Tweede prik

“Het is geweldig dat ze dit hebben besloten en dat ze de plannen iets hebben bijgesteld,” laat Gommers nu weten. “Het gaat nu best aardig, maar het lukt allemaal maar net. Maar dit is heel belangrijk voor wat er de komende maand kan gaan gebeuren.”

Het effect van snelle vaccinatie zal overigens niet meteen zichtbaar zijn. Een vaccinatie bestaat uit twee prikken, met enkele weken daartussen. “Als je maandag zou beginnen met vaccineren, volgt drie weken later de tweede prik en duurt het nog even voor het effect echt bij mensen is ingetreden,” zei Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Outbreak Management Team (OMT) al eerder. “Dus in de moeilijke maand januari heb je er eigenlijk niets aan.”

Maar Gommers benadrukt dat het wél kan helpen als de Britse, extra besmettelijke variant van Covid-19 ons land aandoet. “Het aantal infecties kan dan weer oplopen, we zijn dan in elk geval goed voorbereid.”