Zeven relschoppers Mercatorplein krijgen huisarrest voor wedstrijd Marokko tegen Portugal

Supporters vieren de overwinning van Marokko op Spanje op het Mercatorplein. Beeld ANP

In totaal pakte de politie dinsdag in West tien mensen op na de uit de hand gelopen feestvieringen. Ze worden verdacht van het in bezit hebben van zwaar vuurwerk en het gooien daarvan naar hulpverleners, vernieling en het tonen van een vals identiteitsbewijs. Twee van de gearresteerden zitten nog vast voor verhoor.

Van de acht verdachten die weer op vrije voeten zijn gesteld, hebben er zeven een zogeheten gedragsaanwijzing gekregen. Als zij toch de straat op gaan tijdens de wedstrijd van zaterdag tegen Portugal, zal de officier van justitie zich buigen over juridische vervolgstappen.

De feestelijke sfeer nadat Marokko voor het eerst in de historie de kwartfinale van een WK voetbal bereikte, sloeg dinsdag snel om. Er werd met vuurwerk gegooid naar hulpverleners, er werd op auto’s gedanst en er werden vernielingen aangericht. Het was met name onrustig in West: de ME moest eraan te pas komen om het Mercatorplein leeg te vegen.

Voor de wedstrijd tegen Portugal, zaterdag om 16.00 uur, is de politie op ‘alle scenario's voorbereid’.

