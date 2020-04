Zeven corona-apps in de race, privacy-experts kritisch: ‘Dit is een janboel’

Beeld ANP

Met hulp van een app wil het kabinet straks de verspreiding van het coronavirus beter in de smiezen houden. Wie dan besmet raakt met het virus, kan dat via de app anoniem laten weten aan iedereen die in de buurt was. Zij kunnen dan uit voorzorg in thuisquarantaine.



Deze nieuwe mobiele applicatie moet privacyproof zijn, en dus geen herleidbare persoonsgegevens verwerken of centraal data opslaan. Bij de spoedprocedure kwamen er 660 plannen binnen, het ministerie van Volksgezondheid presenteerde vandaag zeven overgebleven kanshebbers, waaronder de apps van bekende bedrijven als Capgemini en Accenture.

De inzendingen voldoen aan belangrijke eisen rond contactonderzoek, privacy en informatiebeveiliging, zo meldt het ministerie na consultatie van tientallen deskundigen. Al is één van hen het daar niet mee eens: “Er is input vakkundig genegeerd,” zegt Brenno de Winter, privacykenner. “Er zitten nu initiatieven bij die door ons afgeschoten zijn als onvoldoende op het gebied van privacy. Ik heb een dag weggegooid gisteren, dit is een janboel.”



Teruggefloten

Ook data-expert Peter Boncz is kritisch. “Dit gaat waarschijnlijk leiden tot een app die teruggefloten gaat worden,” zegt de onderzoeker van het Centrum voor Wiskunde & Informatica en professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Het gevolg van te grote haast van het kabinet. Er zijn maar twee apps die een website hebben met informatie, zover ik nu kan zien.”



Terwijl er een beter alternatief beschikbaar is, stelt Boncz: “Maar die hebben ze niet geselecteerd, dat is een grote fout. DP-3T heeft nu een best complete app gelanceerd en werkt toe naar een pilot in Zwitserland volgende week.” Volgens dat online veel gedeelde model worden bluetooth-data versleuteld en de gegevens alleen lokaal bewaard. Ze komen dan niet in een overheidsdatabase.



‘Appathon’

Kenners en het publiek krijgen dit weekeinde nog de kans om vragen te stellen en kritiek te uiten, bij de speciale ‘appathon’, een virtuele presentatie die het ministerie organiseert. Maandag beoordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens dan de inzendingen, woensdag houdt de Tweede Kamer nog een hoorzitting. “Alsof we dit weekend naar een sportwedstrijd gaan kijken met minister Hugo de Jonge als gehaaste en onervaren scheidsrechter,” reageerde coalitie-Kamerlid Kees Verhoeven (D66) via Twitter. “De Kamer houdt woensdag een hoorzitting, het kabinet doet niets zonder goedkeuring parlement.”