Zetelverdeling Senaat: BBB 16 zetels, links blok 14, coalitie kan over links én rechts

Beeld ANP

Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslag van de nieuwe zetelverdeling van de Eerste Kamer. Ook de afgelopen jaren had het kabinet met 32 van de 75 zetels al geen meerderheid in de Senaat, maar die machtsbasis slinkt dus verder, naar 24.

VVD, D66, CDA en CU hebben het strategische pokerspel om de restzetels wel effectief gespeeld: in de prognoses kregen ze samen slechts 22 zetels, maar dat worden er dus 24. Daardoor kunnen kabinetsplannen straks in de Eerste Kamer de eindstreep halen met hulp van PvdA/GroenLinks (14 zetels) of juist over rechts, met de zegen van winnaar BBB (16 zetels). BBB-fractieleider in de Eerste Kamer Ilona Lagas stelt in een eerste reactie ‘altijd bereid te zijn om te onderhandelen’. “We zijn echt een nieuwe middenpartij.”

‘Hartstikke blij’

BBB-leider Caroline van der Plas is ‘hartstikke blij’ en erkent dat de coalitie nu via BBB of via ‘links’ tot een meerderheid kan komen. “Dat is nu voor de coalitie wel leuk, dat ze over links en rechts kunnen. We zullen zien wanneer ze bij ons aankloppen als ze inhoudelijk willen praten. We staan er heel nuchter in, we doen ook niet mee aan het bij elkaar sprokkelen van een extra zetel.”

De voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP wijkt iets af van de prognoses. Het verschil komt door strategisch stemmen. De Statenleden stemmen soms andere partijen, die daardoor een zetel extra kunnen krijgen.

De zeventiende zetel van de BBB ging naar het CDA. En een Statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland stemde op Volt, waardoor GroenLinks en PvdA samen de vijftiende zetel mislopen. Voor Volt was die ene stem juist genoeg voor een tweede zetel.

Flinke klappen

Dat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie flinke klappen krijgt en BBB met overmacht de grootste wordt in de Senaat stond sinds de verkiezingen wel vast. Door het stelsel van de getrapte verkiezingen - Statenleden kiezen senatoren en stemmen soms strategisch op andere partijen - was onduidelijk hoe de precieze zetelverdeling zou uitpakken.

De Eerste Kamer wordt gekozen door de bijna zeshonderd leden van alle twaalf de Provinciale Staten. Zij stemmen vaak op hun eigen partij maar soms juist op een andere partij, zodat de restzetels in handen komen van politieke bondgenoten.

Donderdag volgt de formele uitslag, vastgesteld door de Kiesraad.