Zestien mensen achterin vrachtwagen IJmuiden gevonden

Ze zijn allemaal in leven en worden binnenkort verhoord, zegt een politiewoordvoerder.

De mensen werden gevonden nadat de chauffeur had aangegeven geluiden te horen in zijn container. De 45-jarige Turkse chauffeur was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Hij stond bij de toegangspoort voor de ferry naar Newcastle. Hij is aangehouden op verdenking van mensenhandel.

De vrachtwagen vervoerde auto-onderdelen. De mensen hadden zich daartussen verstopt.

Vorige maand werden 39 Vietnamezen dood gevonden in een koelcontainer in Engeland. Zij zouden via Zeebrugge in België en Ierland naar Engeland zijn gesmokkeld.

In IJmuiden worden met enige regelmaat mensen gepakt die Engeland proberen te bereiken. Vorig jaar liepen 50 zogenoemde ‘inklimmers’ tegen de lamp, volgens NH Nieuws. Het jaar daarvoor werden er nog 130 illegale migranten opgepakt bij de grenscontrole IJmuiden-Newcastle.