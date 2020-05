Zes vragen over de heropening van de scholen

Op de stoep bij basisschool De Toekomst in Nieuw-West staat tot waar ouders mogen komen. Beeld Jakob van Vliet

1. Wat kunnen ouders en kinderen maandag ­verwachten?

Elke school en kinderopvangorganisatie mag zelf beslissen hoe ze het aanpakt, zolang de richtlijnen maar worden gevolgd. Het zal bijvoorbeeld wel wennen zijn dat je je baby op een mat op de grond moet achterlaten zodat de leidster hem daar veilig kan oppakken. Elders moeten kleintjes met maxicosi en al worden afgeleverd of via een soort luchtsluis worden overgedragen aan de opvang. Sommige scholen maken gebruik van strikte tijdvakken voor halen en brengen en vragen ouders vooral niet met de auto te komen. Die ouders zijn niet welkom op het schoolplein en leerlingen moeten flink in de weer met desinfecterende gel voor ze naar binnen mogen. In de school zijn looproutes uitgezet en worden alle oppervlakken, deurklinken en plakkerige handjes regelmatig gereinigd.

2. Krijgen kinderen hele of halve dagen les?

Premier Mark Rutte benadrukte woensdag nog eens dat scholen zo veel mogelijk met hele lesdagen moeten werken, om te veel gereis te vermijden. De ene klas gaat dan bijvoorbeeld elke week op maandag en donderdag naar school, de andere op dinsdag en vrijdag. De klassen krijgen dan om de week ook op woensdag les. Voor de meeste ouders is dit handig, ze hebben zo meer aan hun werkdag. Tussen de 80 en 90 procent van de scholen kiest voor zo’n heledagenschema, blijkt uit verschillende peilingen.

3. Waarom kiezen sommige scholen dan toch voor halve lesdagen?

Bij halve lesdagen is het contact sneller hersteld, komt het leerproces sneller op gang en kunnen kinderen beter in de gaten worden gehouden, is de gedachte. Maar kinderopvang­organisaties geven aan hierdoor in de knel te komen. Hoe meer scholen afwijken van het heledagenschema, hoe moeilijker het wordt de kinderopvang op de schooltijden aan te laten sluiten. “Ik hoor nog op te veel plekken dat het niet goed wordt afgestemd,” zegt Erik Vlutters, bestuurder van brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam. “In deze tijd moeten we echt samenwerken, anders betalen ouders en kinderen uiteindelijk de rekening.”

Ook Gjalt Jellesma van ouderbelangenvereniging Boink maakt zich zorgen: “Wij adviseren ouders om duidelijkheid te vragen bij hun school als er een gat dreigt te vallen tussen school en opvang. We willen niet dat er kinderen op het schoolplein blijven staan, of dat ouders hun kinderen halsoverkop moeten komen ophalen.”

Verplichte looproutes, haal- en breng­tijd­vakken, ouders weren van het school­plein: scholen mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijnen gestalte geven. Beeld Jakob van Vliet

“In deze overgangssituatie wordt nu van iedereen veel eigen verantwoordelijkheid gevraagd,” zegt Menno van de Koppel van de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie. “Maar de minister is duidelijk geweest: scholen moeten het onderwijs afstemmen op de ouders en de opvang. Scholen en opvang hebben elkaar nodig en zullen er samen uit moeten komen.”

4. Gaan alle leraren weer aan het werk?

Nee. Uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek & Advies blijkt dat 57 procent van de basisscholen begint met een incompleet team: op deze scholen komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. Die leerkrachten behoren vanwege hun gezondheid tot een risicogroep, zijn bang om besmet te raken of om zelf een gezinslid te besmetten. Uit een peiling van de PO-Raad blijkt dat 16 procent van de schoolleiders en -besturen problemen voorziet met de beschikbaarheid van voldoende leraren.

5. Gaan alle kinderen weer naar school?

Dat is wel de bedoeling, maar uit het onderzoek van de PO-Raad blijkt dat 17,3 procent van de schoolleiders vreest dat ouders hun kinderen thuis houden uit angst voor besmetting. “Zolang niet precies duidelijk is welke rol kinderen spelen in het overdragen van het coronavirus zullen ouders zich zorgen blijven maken,” zegt Melanie Ehren, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de VU. “Bovendien hebben niet alle scholen hun plannen voor de heropening aan de ouders voorgelegd. Door aan ouders te vragen waarover zij zich zorgen maken en door duidelijke communicatie over de hygiëne en fysieke afstand binnen school hadden een hoop zorgen kunnen worden weggenomen.”

Ouders die overwegen hun kind thuis te houden, begeven zich in een grijs gebied: basisschoolleerlingen zijn leerplichtig, maar leerplichtambtenaren handhaven voorlopig niet.

6. Mijn kind is net vier jaar geworden, kan het nu naar school?

Officieel wel: alle kinderen vanaf vier jaar hebben recht op onderwijs. “Maar we horen ook over scholen die nu liever geen nieuwe kleuters aannemen,” zegt Lobke Vlaming van Ouder en Onderwijs. “Dat is echt een probleem.”

Vierjarigen die niet op een school terechtkunnen, kunnen in veel gevallen ook niet langer op de opvang blijven, zegt Jellesma van Boink: “De opvang rekent erop dat die kinderen uitstromen en heeft alweer nieuwe kinderen aangenomen. In het ergste scenario vallen deze kleuters hierdoor tot begin september tussen wal en schip.”