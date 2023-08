Zes prominente JA21-leden verlaten partij, forse kritiek op ‘denigrerende’ Nanninga

Oprichters Annabel Nanninga en Joost Eerdmans van JA21. Beeld ANP

Het weinig democratische karakter van de partijtop en de kandidatuur van medeoprichter en Amsterdams gemeenteraadslid Annabel Nanninga voor het Kamerlidmaatschap zijn directe redenen voor het vertrek van de Europarlementariërs Rob Roos, Rob Rooken en de Statenleden Gert-Jan Ransijn (Flevoland), Wouter Weyers en Ted Dinklo (Utrecht), Johan Almekinders (Overijssel).

Via een gezamenlijke brief maakten zij zaterdag hun besluit via X, voorheen Twitter, bekend. Roos en Rooken behouden hun zetel in het Europees Parlement. In 2019 werden ze gekozen als Europarlementariër voor Forum voor Democratie, waar ze al eerder mee braken.

Kandidaat

Een interview dat Nanninga, lid van de Eerste Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad, vrijdag gaf op NPO Radio 1 blijkt voor hen de druppel te zijn geweest. In het gesprek zou Nanninga zich ‘denigrerend’ hebben uitgelaten over ‘andersdenkende partijleden’, aldus het zestal in de brief.

In het interview op de radio maakte de politica ook bekend zich definitief te kandideren voor de functie van Tweede Kamerlid, na een eerdere aankondiging begin augustus. Volgens de zes vertrekkers komt Nanninga vrijwel zeker op plek 2 van de kieslijst, achter lijsttrekker Joost Eerdmans.

.@ANanninga, fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor JA21, doet een gooi naar een Tweede Kamerzetel. "Het is voor mij tijd om op dat toneel te gaan opereren." Nanninga geeft daarmee haar plek in de Eerste Kamer en haar rol in de Amsterdamse gemeenteraad op #WNL pic.twitter.com/r11cA6TbNS — Sven op 1 (@Sven_op_1) 25 augustus 2023

Op 15 april dit jaar vond er een algemene vergadering plaats waarin de ‘overgrote meerderheid’ zich uitsprak voor democratisering van de partij.

‘Het verzamelen van politieke baantjes via dubbelfuncties werd afgekeurd,’ is in de brief te lezen. ‘Binnen een kwartier was Nanninga echter van mening dat ze boven dit besluit stond. Zij wenste zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer, naast haar functie als fractieleider in de Amsterdamse gemeenteraad. In die laatste rol was ze onmisbaar, zo meende zij.’

Een halfjaar later is Nanniga bereid om haar beide zetels op te geven voor het Tweede Kamerlidmaatschap. De brievenschrijvers: ‘Vreemd. Blijkbaar is ze nu niet meer onmisbaar. Wat is er in de tussentijd veranderd?’ De zes politici zeggen bestuurders en politici te willen voor wie het eigenbelang ondergeschikt is binnen een democratische partij.

Binnen JA21 is dat volgens hen niet langer mogelijk. ‘Je kunt immers niet geloofwaardig de Haagse bestuurscultuur bekritiseren als je eigen partijcultuur precies dezelfde gebreken vertoont.’ De partij zou op een dwaalspoor zijn beland.

Volgend vertrek

Volgens Roos en consorten heeft JA21 gefaald de partij te verbreden, zowel inhoudelijk als wat betreft diversiteit qua persoonlijkheden, ook is er geen manifest waarin de beginselen staan en faalt JA21 op het gebied van integriteit. ‘De democratisering en professionalisering van de partij is mislukt.’

‘Daarmee constateren wij dat JA21 niet het Juiste Antwoord op de grote vraagstukken van onze tijd is. Met deze brief zeggen wij daarom ons lidmaatschap op. Onze betrokkenheid bij de partij eindigt hier, maar onze inzet voor een beter Nederland zetten wij onverminderd voort – in welke rol dat ook moge zijn.’

Reactie JA21

JA21 reageert via de site op het vertrek. ‘Voor sommige politici bleek het helaas onmogelijk om deze koers gezamenlijk uit te dragen,’ stelt de partij. ‘Vorig jaar zijn daarom gesprekken gestart met het verzoek vanuit JA21 of deze politici de partij zouden willen verlaten. Deze politici hebben hier nu zelf gehoor aan gegeven.’

Momenteel is JA21 met drie zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Eerder gaven de Kamerleden Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij al aan bij de verkiezingen niet opnieuw op de lijst van JA21 te staan.

Nanninga reageerde nog niet op de brief. Bij Radio 1 gaf ze vrijdag aan dat tegenslagen horen bij een partij in opbouw. “Opbouwende kritiek is heel goed. Maar er zitten ook types tussen die wat rancuneuzer in de wedstrijd zitten. Ik zie dat er nu heel veel kritiek wordt geuit die bedoeld is om te beschadigen.”

“Door vier of vijf mensen die openlijk hebben geëist dat ze bepaalde posten zouden krijgen en daar niet geschikt voor zijn geacht. Dat zie je bij alle partijen die nieuw opkomen. Ik geef op een briefje dat gaat ook gebeuren bij BBB en de partij van Omtzigt. Dat is een fase in het opbouwproces van een partij.”