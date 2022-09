Zes op de tien jonge zorgmedewerkers overwegen baan als zelfstandige of als flexwerker

Beeld Sophie Saddington

Dat blijkt uit de Zorgbarometer van FNV Zorg & Welzijn die vandaag verschijnt. Ruim 4500 zorgmedewerkers beantwoordden vragen over hun werk.

Van alle zorgmedewerkers blijft twee derde het liefst in vaste dienst. Maar met name veel jongere medewerkers spelen met de gedachte om zelfstandig of als flexwerker door te gaan. “Als de trend van vast naar flex doorzet, stevenen we af op een zorginfarct,” zegt Elise Merlijn, zorgbestuurder bij FNV. “De werkdruk is al schreeuwend groot in de zorg en wordt alleen maar groter naarmate het vaste team kleiner wordt. Zij vallen vervolgens uit en zo raak je in een vicieuze cirkel. Zorg wordt hierdoor schaars en ontoegankelijk.”

Vaste gezichten

Ruim 80 procent van de zorgmedewerkers vindt dat de continuïteit voor cliënten in het geding komt als er minder vast personeel is. De mensen moeten het daardoor doen met minder vaste gezichten. Merlijn: “Voor demente personen of mensen met een verstandelijke beperking is het extra belangrijk dat zij door vertrouwde gezichten verzorgd worden. Maar ook als je vanuit de thuiszorg hulp krijgt, wil je niet elke dag een vreemde in huis hebben of telkens door een nieuw persoon gewassen worden.”

Overigens noemen veel zorgmedewerkers betere lonen als manier om meer mensen in vaste dienst te krijgen en te houden.