Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion thuis aangehouden voor opruiing

De zes worden er door het OM van verdacht ‘te hebben opgeroepen tot een gevaarlijke en ontwrichtende blokkade van de Utrechtsebaan in Den Haag’, schrijft het OM in een persbericht. Oproepen tot dergelijke blokkades is volgens het OM strafbaar en geldt als opruiing.

Onder de opgepakte klimaatactivisten is Jelle de Graaf, die zich al eerder bij talkshow Beau vastlijmde aan tafel, om aandacht te vragen voor het klimaat. Ook bij acteur Sieger Sloot stond de politie voor de deur, maar hij was niet thuis. Wel is volgens XR zijn huis doorzocht.

“Het is teleurstellend dat het OM opnieuw overgaat tot arrestatie, terwijl XR via mij deze week heeft laten weten dat iedereen die verdacht zou worden van opruiing, bereid is zich te melden voor verhoor,” zegt advocaat Willem Jebbink.

“Deze arrestaties zijn wat mij betreft buitenproportioneel. Het gerechtshof van Amsterdam heeft vorig jaar klip en klaar uitgemaakt dat oproepen tot blokkades géén strafbaar feit is, omdat de opzet niet gericht is tot het plegen van strafbare feiten, maar oproepen tot vreedzame demonstraties. Daarom is het onbegrijpelijk dat de officier van justitie zo doorgaat met het arresteren van mensen.”

De blokkade van de A12 bij Den Haag moet zaterdag om 12.00 uur beginnen. Volgens XR ‘staan er meer dan duizend bezorgde burgers klaar om hun stem geweldloos te laten horen. Zij eisen een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies’.

Maar ondanks die ‘zorgen over de opwarming van de aarde’ is het volgens het OM ‘geen excuus om op te roepen een belangrijke ontsluitingsweg te blokkeren’. Een eerdere blokkade van een snelweg zou hebben geleid tot ‘gevaarlijke verkeerssituaties’.

Een andere klimaatactivist, Lucas Winnips, werd vorige week al gearresteerd, omdat hij volgens XR op sociale media opriep om de A12 aanstaande zaterdag te blokkeren. Hij heeft een gebiedsverbod gekregen voor de snelweg. Winnips wil dat dat gebiedsverbod van tafel gaat en spant een kort geding aan, dat vrijdag bij de rechtbank in Den Haag dient.

In november werden nog ruim 400 klimaatactivisten van XR en Greenpeace op Schiphol gearresteerd, omdat zij actie voerden op Schiphol-Oost waar privévliegtuigen staan. Ze namen plaats onder meerdere jets en ketenden zich vast om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. Op die manier wilden de activisten het vliegverkeer zo lang mogelijk blokkeren. Ook verstoorde een klimaatactivist van XR een concert in het Concertgebouw.

Volgens het OM mag XR wel demonstreren en wordt dat door de gemeente Den Haag ook gefaciliteerd, maar een demonstratie mag ‘geen vrijbrief zijn voor het plegen van strafbare feiten’. Eerder zijn ook al klimaatactivisten veroordeeld die van plan waren om de Utrechtsebaan in oktober 2021 te blokkeren.

