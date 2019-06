Zes jaar na grensrechterzaak: 8 jaar cel voor Yassine D. voor neersteken advocaat

Rechtbanktekening van Yassine D., en Marwan I. Beeld ANP Aloys Oosterwijk

Een andere verdachte, Marwan I., kreeg acht jaar cel. De straffen pakken lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Twee weken geleden hoorde Yassine D. 12 jaar eisen en Marwan I. 10 jaar.

De vrouwelijke advocaat (toen 38) werd in september 2017 op haar kantoor in Zoetermeer neergestoken. Ze had een afspraak met een jongen die over een scheiding kwam praten. Die begon ineens op haar in te steken. Die man is nog voortvluchtig. De twee mannen die nu zijn veroordeeld hebben zo nauw met de hoofdverdachte samengewerkt dat de rechter medeplegen poging moord bewezen acht.

Een derde verdachte is vrijgesproken. Omer P. (23) fungeerde als chauffeur. Het Openbaar Ministerie had voor hem ook vrijspraak gevraagd, omdat er onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid.

De reden van de steekpartij is tot op de dag van vandaag een raadsel. De verdachten zwegen daarover tijdens de zittingen. De advocaat deed vooral scheidingszaken. Volgens justitie hebben de mannen in opdracht haar geprobeerd te verwonden. Het zou niet de bedoeling zijn geweest haar te doden, maar de verdachten hebben met de messteken in onder meer haar gezicht bewust het risico genomen dat ze kon overlijden. Daarom zijn ze toch veroordeeld voor medeplegen poging moord.

Grensrechter

Yassine D. werd zes jaar geleden veroordeeld tot één jaar cel voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, na een voetbalpartijtje tussen twee jeugdteams, eind 2012. Yassine was toen pas 15 en kon niet meer dan één jaar krijgen.

Yassine bouwde na de grensrechterzaak een flink strafblad op, onder meer vanwege inbraak. Hij stond niet alleen terecht voor de steekpartij, maar ook voor een eerdere mishandeling, voor het bespugen van een medewerker van gevangenentransport en voor het in bezit hebben van een alarmpistool. Daardoor pakt zijn straf ook drie maanden hoger uit dan die van Marwan I.