Zes activisten weer vrij, mogen voorlopig niet meer op A12 komen

Het Openbaar Ministerie verbiedt de drie mannen en drie vrouwen om de komende negentig dagen op de Utrechtsebaan in Den Haag te komen. Mensenrechtenexperts zijn kritisch op de handelwijze van het OM. “We hadden niet gedacht dat dit in Nederland zou gebeuren, deze preventieve onderdrukkende reactie op vreedzaam protest.”

Het OM verdenkt de arrestanten ‘te hebben opgeroepen tot een gevaarlijke en ontwrichtende blokkade van de Utrechtsebaan in Den Haag’ en schrijft in zijn persbericht dat ‘een demonstratie is geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten’.

Onder de activisten is Jelle de Graaf, die zich al eerder bij talkshow Beau vastlijmde aan tafel, om aandacht te vragen voor het klimaat. Ook bij acteur Sieger Sloot stond de politie voor de deur, maar hij was niet thuis. Wel is volgens XR zijn huis doorzocht.

Een ander, Lucas Winnips, werd vorige week al gearresteerd, omdat hij volgens XR op sociale media opriep om de A12 zaterdag te blokkeren. Winnips wil dat dat gebiedsverbod van tafel gaat en spant een kort geding aan, dat vrijdag bij de rechtbank in Den Haag dient.

Buitenproportioneel

Van verschillende kanten is met verbazing en afkeuring gereageerd op de acties van het OM. “Het is teleurstellend dat het OM opnieuw overgaat tot arrestatie, terwijl XR via mij deze week heeft laten weten dat iedereen die verdacht zou worden van opruiing, bereid is zich te melden voor verhoor,” zegt advocaat Willem Jebbink, die de verdachten bijstaat.

“Deze arrestaties zijn buitenproportioneel. Het gerechtshof van Amsterdam heeft vorig jaar klip en klaar gezegd dat het oproepen tot blokkades géén strafbaar feit is. De opzet is niet het plegen van strafbare feiten, maar het is een oproep tot een vreedzame demonstratie. Daarom is het onbegrijpelijk dat de officier van justitie zo doorgaat met het arresteren van mensen.”

Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International ziet de arrestatie van het zestal als ‘criminalisering van vreedzaam protest’. “Wij zijn er stil van. We hadden niet gedacht dat dit in Nederland zou gebeuren, deze preventieve onderdrukkende reactie op vreedzaam protest,” zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland.

Grotere opkomst demonstratie

De actie van het OM heeft ertoe geleid dat meerdere directeuren van maatschappelijke organisaties zaterdag aanwezig zijn bij de demonstratie van Extinction Rebellion. Michiel Servaes, de algemeen directeur Oxfam Novib, keurt het gedrag van het Openbaar Ministerie af. “Het recht om vreedzaam te demonstreren staat wereldwijd onder druk, wij staan achter moedige activisten die opstaan voor een eerlijke en duurzame wereld, elders én in Nederland. Deze intimidatie keuren wij af en vinden wij onacceptabel.”

Met bestuurders van vakbond FNV en milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en Fossielvrij NL demonstreert Servaes dit weekend in Den Haag. “Wij willen met onze aanwezigheid duidelijk maken: het recht op protest is een groot goed en essentieel voor een gezonde democratie.”

