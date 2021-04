Zelftests op komst voor bso-personeel, maar eerst gaat de opvang open

Kinderen van bso Natuurfontein met pedagogisch medewerker Roosmarijn Koelemeijer. De kinderen krijgen opvang na schooltijd buiten in het Westerpark. Handen wassen, broodje eten en dan spelen, tekenen of lezen. Beeld Marlies Wessels

Veiligheid van de medewerkers, ouders en kinderen staat voorop. Op korte termijn, naar verwachting medio mei, komen voor de hele sector zelftests beschikbaar via het ministerie van Sociale Zaken. Alle medewerkers in de branche kunnen ze gebruiken om besmettingen sneller op te sporen in de hoop verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Het basisonderwijs krijgt deze zelftests eerder.

Bso’s, het sluitstuk van de kinderopvang, zijn tijdens de lockdown gedeeltelijk open gebleven voor kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken en van ouders met cruciale beroepen. Zo speelt pedagogisch medewerker Roosmarijn Koelemeijer (38) van Natuurfontein in het Amsterdamse Westerpark met een klein clubje kinderen die deelnemen aan de noodopvang. Ze vindt het ‘gewoon fijn’ dat vanaf maandag de club weer volledig is. “Het is al zo lang geleden dat we alle kinderen hebben gezien.” Toch is de volledige opening van de bso ook stressvol, stelt ze. “Het is wel heel kort dag om nog van alles te regelen. Bijvoorbeeld intakes van kinderen die al hadden kunnen beginnen, als de coronacrisis er niet was geweest.”

Koelemeijer kijkt uit naar het einde van de onzekerheid. “Dat vraagt veel van onze organisatie, maar ook van de ouders die ik spreek. Natuurlijk zijn er mensen bij die het allemaal goed kunnen regelen, maar de stress liep ook vaak hoog op.” En de kinderen? Die leven ‘in het moment’, constateert de pedagogisch medewerker. “Zij merken weinig verschil op dagelijkse basis. We wassen hooguit extra onze handen, maar ze mogen nog steeds volop spelen.”

Geestelijk vermoeiend

Directeur-eigenaar Jeroen Hilbrink van Natuurfontein, een organisatie met vier bso-locaties in Amsterdam, vond de afgelopen vier maanden geestelijk vermoeiend. “We moesten continu klaarstaan om weer helemaal open te gaan en er viel geen goede planning te maken. Ondertussen groeide de noodopvang, steeds meer ouders redden het niet meer. We hebben keer op keer geprobeerd iedereen te helpen waar dat maar kon. Want we hebben ook een sociale functie, ouders leunen op ons.”

Jorrit Bosselaar (36) is zo’n ouder, met een dochter van 4 jaar op de buitenschoolse opvang. Bosselaar vindt het halfslachtig beleid van de overheid dat er zo lang is gewacht met heropening van de bso’s. “Ze mogen wél naar school, sporten, muziek- en zwemles, maar niet naar de opvang. Dat is toch belachelijk! Terwijl mijn dochter juist behoefte heeft aan contact met leeftijdsgenootjes. Ze zei op een bepaald moment: ‘Papa, ik wil niet meer met jou spelen.’ En dat snap ik, maar ze is te jong om alleen de wijk in te gaan.”

De rek is eruit

“We zijn echt blij dat de bso, het sluitstuk van scholen en kinderopvang, geregeld is,” zegt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang in aanloop naar maandag. De organisatie riep het kabinet al enige tijd op om weer toe te werken naar heropening, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van de noodopvang en voor andere ouders de rek er inmiddels echt uit is.

De bso gaat maandag weer helemaal open. Alle kinderen van bso Natuurfontein kunnen dan weer heerlijk buitenspelen na schooltijd. Beeld Marlies Wessels

Bijlsma heeft zich hard gemaakt voor de sneltests, die medio mei beschikbaar moeten komen. “Het zou goed zijn als alle volwassenen zichzelf twee keer per week testen, zij zijn veruit de belangrijkste verspreiders van het virus op de bso’s. Zo kunnen kinderen sneller weer vrijheid krijgen om rond te rennen en hoeven ze niet meer het idee te hebben dat ze zelf een wandelende virusbom zijn, bijvoorbeeld voor opa en oma. In eerste instantie zijn tests bestemd voor pedagogisch medewerkers, maar idealiter volgen er ook voor ouders, wat ons betreft. Toch juichen we over deze eerste stap.”

Winterharde medewerkers

Hilbrink van Natuurfontein betwijfelt of zijn locaties wel dicht hadden gemoeten. “Wij zijn een buiten-bso met winterharde medewerkers. We gaan alleen vanaf code geel naar binnen en onze medewerkers houden zich vanzelfsprekend aan de coronaregels.” Toch vindt hij zelftests prima. “Alles wat we kunnen doen om weer naar normaal terug te kunnen, is fijn.”

Vader Bosselaar maakt zich helemaal geen zorgen over coronagevaar voor zijn 4-jarige dochter op de bso. “Ik heb begrepen dat kinderen er wat minder vatbaar voor zijn en als je kijkt naar de besmettingscijfers op scholen valt het allemaal reuze mee. Mocht ze toch corona oplopen, dan gaan we gewoon allemaal in quarantaine. Dat hoort erbij in deze tijd, daar sluit ik mijn ogen niet voor.”