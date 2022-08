Zelfs Rutte krijgt dit geruzie niet weggepoetst

Geert Wilders (PVV) voor aanvang van het debat over het stikstofbeleid. Binnen het kabinet en de coalitie is grote irritatie ontstaan omdat CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra in een interview in het AD heeft gezegd dat hij het beleid misschien wil aanpassen. Beeld ANP

Premier Mark Rutte praatte en praatte. Liet geen retorisch trucje onbenut. Maar de oppositie bleef niet overtuigd achter: wat krom is, krijg je niet recht gepraat.

Want de ‘heilige’ eenheid van kabinetsbeleid is immers doorbroken, hield de ene na de andere fractieleider Rutte voor, toen Hoekstra vorige week opperde om de stikstofdeadline desnoods op te rekken.

De vrijdag gekozen bezweringsformule luidt: zolang Remkes op vredesmissie is met boeren- en natuurclubs, hoeft de politieke ruzie niet verder uitgevochten te worden. Of in de woorden van Rutte: “Ook het CDA steunt het regeerakkoord, daarnaast ligt er het AD-interview. Dat kan ik niet wegredeneren. We hebben afgesproken het proces met de heer Remkes af te wachten.”

Daarna ligt alles weer open. En afhankelijk van Remkes’ aanbevelingen zal het CDA of D66 aan het kortste eind trekken. Er is dus hooguit tijd gekocht. “Iedereen verschuilt zich achter Remkes,” waarschuwde Attje Kuiken (PvdA). “Hij kan veel, maar hij is geen tovenaar.”

‘Dit gelooft u toch zelf niet?’

Jesse Klaver van GroenLinks verwijt Rutte creatief met staatsrecht om te springen en de kop in het zand te steken. Want waarom spreekt het kabinet niet meer met één mond? “U bent het staatsrecht aan het oprekken om de kabinetsperiode nog een beetje op te rekken. Omdat iedereen wacht op Remkes hebben we de komende drie weken even geen eenheid van kabinetsbeleid? Dit gelooft u toch zelf niet?”

Maar dat gelooft Rutte wel. Staatsrecht is niet in beton gegoten, stelde de premier. En alles kan zolang de betrokken partijen het accepteren. In het debat verdedigde de premier steriel de voorlopige afhandeling van de eerste coalitiecrisis sinds het aantreden van zijn doorstartkabinet. Er is onderling vertrouwen, de boel is ‘uitgepraat’. Dat Kaag zou hebben gezegd dat zij Hoekstra ‘niet meer vertrouwt’, wilde hij niet bevestigen.

Wel leek de premier – al jaren één ochtend per week gastdocent op een middelbare school – ‘kwajongen van de klas’ Hoekstra de eerste uren van het debat vooral te negeren. Hij keurde de partijleider van het CDA amper een blik waardig. Als Hoekstra toenadering zocht, staarde Rutte op zijn telefoon.

Zwaard van Damocles

Voor de bühne is de coalitieruzie misschien bevroren, het onderlinge wantrouwen suddert. En niet alleen bij Rutte en stikstofminister Christianne van der Wal. Ook D66'ers voelen zich zwaar verraden.

Dat is een grote handicap voor het kabinet dat uitgerekend deze week een poging doet om minstens drie gestapelde crises – stikstof, de koopkrachtimplosie en het asielinfarct – het hoofd te bieden.

Hoekstra hield ondertussen zijn poot stijf: “Ik sta voor het regeerakkoord, maar we staan ook achter het interview,” al erkent hij dat ‘dat schuurt’ en begrijpt hij ‘het ongemak en de irritatie’ bij coalitiegenoten omdat hij het eerst aan de krant vertelde. Hij wil nu ‘op Remkes wachten’. Maar, zo zei Klaver, zo hangt er dus tot die tijd een ‘zwaard van Damocles boven het kabinet’.

Geen eenheid

En Hoekstra beseft ook: binnen het CDA smeult de onvrede al langer en hevig. Peilingen zijn dramatisch voor de partij, de huidige koerswijziging rond stikstof wordt gewaardeerd door kiezers en leden. Maar volgens criticasters binnen de partij is het slechts ‘een eerste stap’ en geldt ‘wie A zegt, moet B zeggen’.

Als chef van het kabinet kampt Rutte in deze cruciale week behalve met een verdeelde coalitie en onderling wantrouwen ook nog met een afwezige sleutelfiguur. D66-leider en minister van financiën Sigrid Kaag werd dinsdagochtend onwel, na een ziekenhuisbezoek kon ze weer huiswaarts. Maar of de D66-leider woensdag weer aan het werk kan, is onduidelijk. Zijzelf hoopt van wel. Volgens Rutte lijkt ‘het gelukkig allemaal erg mee te vallen’.

Maar als Rutte en kabinetscollega’s na een woelige week weer eenheid wilden uitstralen, dan is de conclusie: missie mislukt.