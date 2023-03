Zelfs in verzorgingshuizen agressie tegen agenten: ‘Geweld tegen politie wordt normaal’

Beeld ANP / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Tijdens de lockdown liepen de spanningen en de frustratie al hoog op, ook richting agenten. Maar met het eindigen van de coronaperiode kwam er geen afname van het geweld tegen agenten. Het aantal incidenten bleef in 2022 onverminderd hoog en deed zich alleen op andere plekken voor. Agenten kregen na het einde van de lockdown afgelopen jaar meer met geweld te maken bij voetbalwedstrijden, festiviteiten en in het uitgaansleven. Agressie via sociale media en rond het uitschrijven van bekeuringen halveerde.

Onderaan de streep is het totale aantal meldingen van geweld tegen agenten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven met een jaar eerder: grofweg 13.000. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de politie. “Het is zorgwekkend dat het geweld normaliseert,” zegt Jan Struijs, voorzitter van politievakbond NPB. “En als het niet de frustratie rond corona is, dan zijn het wel boze boeren of demonstraties. Al jaren vangen agenten als eersten de klappen op van alle onvrede in de maatschappij.”

Hechtinkje

Struijs wijst op verhalen van agenten die moeten uitrukken naar verzorgingshuizen of de EHBO: “Op de meest vreemde plekken komt geweld om de hoek kijken. Gewoon, omdat iemand zijn hechtinkje niet snel genoeg krijgt. Het is echt een groot maatschappelijk probleem, campagnes en andere initiatieven zetten geen zoden aan de dijk. Het is om moedeloos van te worden.”

Waarom lukt het niet om dit maatschappelijke probleem aan te pakken? Volgens Otto Adang, lector Openbare orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie, moet je daarvoor eerst fatsoenlijke cijfers hebben: “Het werkelijke aantal gevallen van agressie tegen agenten ligt veel hoger. Vaak wordt er geen melding van gemaakt. Als je vraagt om deze cijfers bij boa’s of de brandweer blijft het zelfs oorverdovend stil. Overigens gaat het in de meeste gevallen om uitschelden. Er wordt niet elke week een hulpverlener het ziekenhuis ingeslagen.”

Verward gedrag

Volgens Adang kan dat geweld allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen. Door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg kwamen meer mensen met verward gedrag in de wijk te wonen. Het aantal telefoontjes naar de politie, en dus ook de agressie als agenten optreden tegen verwarden, nam explosief toe.

Struijs en Adang wijzen verder beiden op het grote tekort aan agenten en de daarmee samenhangende werkdruk bij de politie. Struijs: “Een wijkagent komt niet meer toe aan zijn werk in de wijk en draait alleen nog maar noodhulpdiensten. Dus agenten komen pas bij een burenruzie terecht als die al is geëscaleerd. Voor bemiddelen in een eerder stadium is geen tijd. En dat tekort aan agenten is de komende jaren nog niet opgelost.”

Buiten westen geslagen

Naar de oorzaken van het geweld doet ook de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig onderzoek. De club werd bijna twee jaar geleden opgericht om het geweld tegen mensen met een publieke taak terug te dringen. Een paar maanden daarvoor was een agent in Rotterdam buiten westen geslagen toen hij ingreep bij een rouwstoet.

Tot nu toe draait het bij de taskforce vooral om het boven tafel krijgen van de juiste cijfers en onderzoek doen naar oorzaken. Er worden ook gastlessen voor de jeugd gehouden en er zijn gesprekken met werkgevers zoals de politie. Die gesprekken moeten ervoor zorgen dat meer agressie wordt gemeld en dat hulpverleners na een incident goed worden opgevangen door hun werkgever.

Na twee jaar zijn de cijfers van geweld tegen de politie niettemin onverminderd hoog, reden voor Struijs om kritisch te zijn op de taskforce. Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve, tevens voorzitter van de taskforce, benadrukt dat het een complex fenomeen gaat: “Waarom uit de grimmigheid in de samenleving zich naar mensen met een uniform?,” vraagt Verhoeve zich af.

Hij heeft wel een vermoeden en wijst onder andere op de maatschappelijke verharding en dat Nederlanders graag overal over meepraten en minder gevoelig zijn voor hiërarchie. Maar Verhoeve heeft niet het definitieve antwoord op de vraag, laat staan dat hij er een simpele oplossing voor heeft: “Het gaat om het veranderen van gedrag van mensen. Maar neem het roken: daar kijken we als samenleving nu ook anders tegenaan. Zo moeten we als Nederlanders straks ook denken: het is van de zotte als je gewelddadig bent tegen agenten. Maar om dat tij te keren: dat vergt echt een heel lange adem.”