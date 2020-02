Zelfbescherming: met Unpluq laat je tijdrovende apps thuis achter

Tim Smits (L) en Jorn Rigter bedachten de Unpluq. Een proef met de Unpluq – waarbij twintig mensen het apparaatje een week mochten gebruiken – verliep volgens Rigter positief. Beeld Unpluq

Twee studenten van de TU Delft ontwikkelden de Unpluq, die verslaving aan de smartphone moet tegengaan. Volgens Jorn Rigter en Tim Smits (allebei 25) blokkeert hun apparaatje alle apps die kunnen afleiden in één keer.

De toegang tot alle apps op de telefoon krijgen gebruikers alleen als de Unpluq – een knalgeel usb-stekkertje – is ingeplugd. Wie de plug verwijdert, kan alleen aan de slag met apps die eerder zelf zijn geselecteerd. “Het feit dat je steeds een bewuste keuze moet maken, zorgt ervoor dat je uiteindelijk minder met je telefoon bezig bent,” aldus Rigter.

“Er bestond al soortgelijke software die je als app op je smart­phone kan zetten, maar we wilden per se een fysiek apparaatje maken dat je in een la of zo kunt leggen. Zelf laat ik hem soms zelfs thuis als ik naar de universiteit ga, zodat ik niet kan worden afgeleid door bijvoorbeeld sociale media. Die zijn zo ontworpen dat je er verslaafd aan raakt,” legt Rigter uit.

Voordat ze het apparaatje ontwikkelden, interviewden ze veertig millennials (geboren tussen 1981-2000). “Velen van hen bleken achteraf spijt te hebben als ze lang op sociale media hadden gezeten, omdat ze hun tijd niet nuttig hadden besteed. Daarnaast merkten ze dat dit vaak niet eens bewust gaat.”

Een proef met de Unpluq – waarbij twintig mensen het apparaatje een week mochten gebruiken – verliep volgens Rigter positief. “Eén deelnemer bracht zijn smartphonegebruik zelfs terug van drie uur per dag naar een half uur. Een ander vertelde veel beter te kunnen slapen.”