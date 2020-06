Zeker 64 dwarslaesies bij jongeren door lachgas: ‘Waar zijn we mee bezig?’

Verkopers en klanten van het bedrijf Ufogas op het Leidseplein. Beeld ANP

Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

De beroepsvereniging kreeg bij een enquête antwoord van 42 van de 78 ziekenhuizen in Nederland. Hoeveel gevallen de overige 36 ziekenhuizen tegenkwamen, is niet bekend. Het werkelijke aantal lachgasslachtoffers ligt daarom waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

De jongeren die een dwarslaesie opliepen zijn gemiddeld 22 jaar oud. De jongste was 17 jaar oud, de oudste 30. Dat bevestigt neurologe Lucille Dorresteijn, die betrokken is bij de enquête van de NVN.

Lachgas wordt veel gebruikt onder jongeren. Sommigen nemen meer dan honderd ballonnen per dag. “Bij schoolfeesten staat een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen,” zegt Dorresteijn. “Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet.”

Gevaarlijk

Het gevaar van lachgas is dat het leidt tot een tekort aan vitamine B12. Dat kan het ruggenmerg beschadigen. Wanneer dat uitvalsverschijnselen geeft, heet dit een dwarslaesie. Naast verminderde kracht of gevoel in armen en/of benen kan dit ook zorgen voor problemen op het gebied van plassen, ontlasting en seksualiteit.

Alleen al in de tweede helft van 2019 kwamen twaalf Amsterdamse ‘slachtoffers’ van lachgas het revalidatiecentrum binnen. De gevolgen van een dwarslaesie kunnen blijvend zijn, maar patiënten kunnen ook weer herstellen wanneer zij bijvoorbeeld genoeg vitamine B12 binnenkrijgen en intensieve behandelingen krijgen.

Verbod

Om het lachgasgebruik in te perken, wil de overheid de verkoop bij groothandels en in gewone winkels verminderen, en de verkoop van gasflessen buiten de technische industrie en de zorg verbieden. Of het verbod er komt is nog niet zeker. Daarvoor is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig.