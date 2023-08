‘Zeker 41 Tweede Kamerleden worden beveiligd’

PVV-leider Geert Wilders wordt al jaren beveiligd. Beeld ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

De Tweede Kamer geeft uit principe geen cijfers over het aantal Kamerleden dat wordt beveiligd. Via een omweg kwam het tv-programma Zembla toch aan gegevens. Het zocht in het Kadaster naar gegevens over het woningbezit van Tweede Kamerleden en stuitte daarbij tientallen keren op de mededeling dat de informatie is afgeschermd. Dit gebeurt op grond van een artikel uit de Kadasterwet.

Concrete aanwijzingen

Het Openbaar Ministerie en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) bevestigen aan Zembla dat ze het Kadaster hebben opgedragen om de gegevens af te schermen vanwege veiligheidsrisico’s voor de betrokken politici. Zij doen dat omdat er concrete aanwijzingen zijn dat deze Kamerleden risico lopen. Dit is bij 27 Kamerleden het geval.

Ook worden voor alle 21 fractievoorzitters van de verschillende partijen in de Tweede Kamer speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Fractievoorzitters krijgen bijvoorbeeld een speciale noodknop in huis, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur. Dat vertelt Joost Eerdmans, fractieleider van JA21, aan Zembla en dit wordt door verschillende bronnen in Den Haag bevestigd.

‘Schokkend hoog aantal’

Van 7 van de 21 fractievoorzitters zijn de kadastergegevens afgeschermd. In totaal worden minstens 41 Kamerleden beveiligd. “Dit is een schokkend hoog aantal Kamerleden. Als je daarbij ook nog de journalisten, de advocaten, de rechters en officieren van justitie optelt, betekent dat dat onze democratie onder druk staat,” zegt Yesilgöz.

Verschillende politici, onder wie Sigrid Kaag, gaven deze zomer te kennen dat zij, mede vanwege de bedreigingen, de politiek verlaten. In de uitzending van Zembla leggen onder meer Joost Eerdmans (JA21) en Jan Paternotte (D66) uit wat het effect is van online bedreigingen op hun functioneren en dagelijks leven. “Bijvoorbeeld dat ik thuis, als er een oppas komt, uitleg waar de commode is en waar ze de luiers kan vinden en waar de noodknop te vinden is,” zegt Paternotte.

Niet meer anoniem op sociale media

Zembla onderzocht in een aantal gevallen wie er schuilgaan achter anonieme accounts die online politici bedreigden. Geconfronteerd met hun dreigende berichten, menen verschillende mensen dat ze niets verkeerds hebben gedaan. “Ik heb het gewoon gezegd zoals het is. En met mij velen,” zegt een van hen. “Ik heb nog steeds het recht van vrije meningsuiting.”

Dat dit niet het geval is, benadrukt officier van justitie Frank van Kins van het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat speciale zittingen houdt waarbij bedreigers van politici moeten voorkomen. “Woorden hebben impact. En bij politici speelt mee dat zij hun werk gewoon in alle vrijheid moeten kunnen doen, zonder dat zij iedere keer achterom moeten kijken en denken: ben ik aan de beurt? Of zijn mijn gezinsleden aan de beurt?”

Demissionair minister Yesilgöz wil nu dat mensen niet meer anoniem actief kunnen zijn op sociale platforms. “Ik vind het ongelooflijk laf dat iemand anoniem een account gaat aanmaken om dan allemaal dingen over iemand anders te zeggen die je blijkbaar onder je eigen naam niet durft.” Ze beseft wel dat het niet realistisch is om daar in Nederland eenzijdig wetgeving voor te maken. Maar ze pleit ervoor om hier binnen de Europese Unie aan te werken.

Als Kamerlid was Yesilgöz juist nog voorstander van anonimiteit op internet, maar daar komt ze nu van terug: “Ik heb heel lang gezegd dat ik vond dat dat moest kunnen. Maar als je ziet hoeveel ellende we online op dit moment meemaken, ben ik daarover van gedachten veranderd.”