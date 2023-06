Zeker 20 appartementen Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost nog jaren onbewoonbaar na brand

Er raakte niemand gewond bij de grote brand aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost, maar de schade is enorm. Beeld ANP

Vesteda kijkt voor hoeveel bewoners van de 95 appartementen een nieuwe woonruimte gezocht moet worden. Maandagmiddag houdt de verhuurder een bijeenkomst. Dan moet duidelijk worden hoeveel bewoners hulp nodig hebben bij het zoeken. Vesteda heeft hiervoor collega-verhuurders benaderd.

Zaterdagavond ontstond een grote brand in het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. Er vielen geen gewonden. Bewoners sliepen afgelopen nachten in een hotel of bij familie of vrienden. Ze konden zondag wel noodzakelijke persoonlijke spullen ophalen zoals kleding. Maandag kan niemand nog naar huis omdat de elektriciteit en het water afgesloten zijn.

Sommige appartementen zijn nog wel bewoonbaar, meldt de woordvoerder. Dit zijn vooral woningen op de onderste vijf verdiepingen. Een deel van de bewoners kan op kortere termijn weer naar huis. Om hoeveel bewoners en appartementen het gaat en wanneer zij terug kunnen, is nog niet duidelijk. “Dat ligt aan de schade en verschilt per woning.”

Tekst loopt door na de video

Oorzaak

Uit eerste onderzoek concludeerde de brandweer zondag dat de brand waarschijnlijk op de zesde verdieping ontstaan. Vervolgens is het vuur ‘via de (spouw)muur naar het dak gelopen’, waarna ‘het geïsoleerde dak met bitumen’ in brand kwam te staan, legt de brandweer uit.

De harde wind joeg de vlammen stevig aan. Daardoor breidden die zich in razend tempo over het dak uit. De brand vond daarna weer een weg naar beneden en kon zich ‘in de lichtgewicht constructie verder uitbreiden’. Het verdere onderzoek loopt nog.

“De schade voor bewoners varieert van weinig tot niets tot alles volledig kwijt. Hoe hoger je komt in het pand, hoe groter de schade,” aldus een woordvoerder van de brandweer. Van buiten is de schade met name te zien aan de bovenste verdieping van de achterzijde van het pand; de raamkozijnen zijn hier zwartgeblakerd, net als de dak van het complex.

Het gebouw is in 2018 opnieuw opgeleverd als woongebouw. Oorspronkelijk bestond het complex uit twee losse kantoorgebouwen, die uit 1991 stamden.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: