Zeker 113 zorgmedewerkers met langdurige covid ontslagen

Veel zorgverleners raakten op de werkvloer besmet met covid. Beeld ANP

De vakbond heeft de werksituatie opgevraagd van 1000 zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf ziek werden en nu twee jaar later nog steeds langdurige covid hebben. Van hen hebben 518 mensen de peiling ingevuld. Dat ruim 40 procent van die mensen nu ontslagen is of wordt, voelt volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong als ‘een trap na voor al die zorgprofessionals die in de frontlinie stonden om Nederland draaiende te houden’.

Eind februari liet het kabinet weten dat werkgevers in de zorg gebruik kunnen maken van een subsidieregeling om werknemers met langdurige covid minimaal zes maanden extra in dienst te kunnen houden. Het gaat om mensen die ziek werden tussen maart 2020 en december 2020.

Besmet op de werkvloer

Volgens FNV komt deze regeling te laat. Slechts tien zorgverleners die de peiling invulden, vertelden dat hun werkgever de subsidie gaat gebruiken. Verder stelde het grootste deel, 59 procent, dat de werkgever de regeling niet gaat gebruiken. Waarschijnlijk zou de werknemer niet binnen zes maanden volledig herstellen. Bij 29 procent was de mogelijkheid niet besproken met de baas, omdat de zorgmedewerkers niet wisten dat deze bestond.

FNV wil dat minister voor Langdurige Zorg Conny Helder een Covid-19-fonds beschikbaar stelt om ontslagen zorgverleners financieel tegemoet te komen. “Het merendeel van hen is uiteindelijk op de werkvloer besmet,” stelt Jong. “De verpleeghuizen gingen op slot, persoonlijke beschermingsmiddelen waren vrijwel niet beschikbaar.” De vakbond vindt dat zo’n fonds vergelijkbaar moet worden met huidige fondsen voor beroepsziekten, zoals mensen die werken met asbest of mensen die schildersziekte hebben opgelopen.