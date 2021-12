Zeewolde stemt in met komst omstreden datacentrum Facebook

Zeewolde Beeld Getty Images

Elf van de negentien raadsleden stemden voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, wat een volgende stap is naar de bouw van het datacenter.

De lokale partijen CDA, VVD en Zeewolde Liberaal wezen als voorstanders op de kansen die het grote datacenter Zeewolde en de regio kan bieden. Dat zijn volgens hen extra banen, meer belastingopbrengsten en het gebruik van restwarmte. Ook PvdA/GroenLinks zei na veel vragen vanuit partijleden en een “ontzettend lastig besluit” vóór de komst van het datacentrum te zijn. Dat geldt ook voor D66, dat zei dat “een nieuwe industrie vraagt om lef”.

Felle tegenstanders van het plan bleken ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde, maar met acht zetels samen waren zij net niet genoeg voor een meerderheid. Zij vinden de onzekerheid over het juiste gebruik van restwarmte en de grote hoeveelheid stroom die het datapark vraagt te groot. “Wij vinden het onverantwoordelijk een komende generatie met dit energievraagstuk op te zadelen”, zei Leefbaar Zeewolde. Toen duidelijk werd dat de wijziging van het bestemmingsplan gesteund zou gaan worden, noemde de fractie dat “treurig”. “Want het overgrote deel van Zeewolde is tegen de komst.”

Vergunningen

Burgemeester Gerrit Jan Gorter zei het belangrijk te vinden na deze stemming de rust te bewaren. “Het mag duidelijk zijn dat dit een teleurstelling is voor vele tegenstanders. Maar ik vraag u met elkaar vooruit te kijken.” Volgens Gorter moeten later in het proces nog vergunningen worden verleend om het datacentrum echt mogelijk te maken en krijgen mensen ook dan nog de kans hun mening te geven.

Meta zegt blij te zijn met dit besluit, maar geeft in een schriftelijke reactie ook aan dat nog veel werk te doen is. “De komende periode blijven we in gesprek met de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden.”

Dat de gemeenteraad van Zeewolde voor wijziging van het bestemmingsplan is, betekent niet dat Meta kan gaan bouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een deel van de benodigde grond en heeft duurzaamheidseisen gesteld aan het gebruik ervan na een eventuele verkoop. Over die eisen gaan gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de komende weken in gesprek, liet die laatste partij eerder weten.