Zeehond zwemt verder het land in, gespot bij Utrecht

De zeehond werd voor het eerst gezien bij het dorpje De Kwakel Beeld Nico Kuyvenhoven

De eigenaar van de woonboot mailde zeehondencentrum Pieterburen rond middernacht met de mededeling dat de zeehond op het dek lag. “De vrouw wist niet dat het de ringelrob is die we zoeken. Ze schakelde ons daarom niet direct in. Op de foto’s die ze stuurde konden we de zeehond herkennen. We gaan ervan uit dat hij of zij zich nu in de omgeving van Utrecht bevindt,” aldus woordvoerder Sander van Dijk van het zeehondencentrum.

Het zeehondencentrum wil de ringelrob vangen omdat het dier normaal in het poolgebied bij Noorwegen leeft en niet gewend is aan hoge temperaturen.“Als iemand het dier ziet, willen we dit heel graag weten, want het is van belang om hem te laten afkoelen en te laten aansterken,” zegt de woordvoerder. “We vragen mensen die hem zien om het ons te melden, maar hem wel met rust te laten, want anders kan de hittestress hem te veel worden.”

De zeehond op het dek van de woonboot bij Breukelen. Beeld -

Vooralsnog rukt het opvangcentrum niet uit. Het team van Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren staat klaar om het dier te vangen, maar wil een klopjacht vermijden. Dat zou het dier nog meer stress kunnen bezorgen. Met de hitte en de vele kilometers die hij of zij heeft gezwommen is het aannemelijk dat het dier moe is.