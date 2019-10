Zedenverdachte Keith Bakker (58) in de cel

Keith Bakker.

Zedenrechercheurs zullen Bakker de komende dagen aan de tand voelen over een zedenaangifte. De politie wil nog niet bekend maken wat hem precies wordt verweten en van wie de aangifte afkomstig is, maar volgens Bakker kan het alleen maar gaan om zijn ex-vriendin waarmee hij een jaar lang een relatie had.

Maandagavond publiceerde hij op zijn eigen website al de verklaring die hij vandaag bij de politie gaat afleggen. Hierin bestrijdt hij dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Het meisje was de oppas van zijn kinderen en was 18 jaar toen de affaire begon. Volgens Bakker was de liefde wederzijds. Om zijn onschuld aan te tonen plaatste hij ook intieme chatsessies die hij had met het meisje online.