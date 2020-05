Ze leefden voor de zee. Dit waren Sander, Joost, Pim, Mathijs en Max

Sander Dikken. Beeld Prive

Sander Dikken (38), een ‘strijder’, zo typeert de Haagse nachtburgemeester Pat Smith hem. “Zo noemen we dat. Hij was enthousiast, daagde uit en had competitiegevoel. Hij gaf ‘surffit-lessen’ aan het Nederlands surfteam, dat zegt genoeg.” En zoals iedereen een echte surfer voor zich ziet: positief en vrolijk. “Hij had heel droge humor en echt van die pretoogjes.”

Oorspronkelijk uit Dronten volgde hij zijn passie die hem naar Scheveningen bracht, veel dichterbij zijn geliefde zee. Sander was surfinstructeur bij The Shore en gaf les via Gezond aan Zee Outdoor. “Het was een supersnelle zwemmer. Hij zwom het hardst van iedereen, altijd.”

“Als er golven waren, gingen ze meteen het water op en anders gingen ze zwemmen. Soms vanaf het havenhoofd naar de Pier, twee keer. Het is de reden dat het kantoor van Gezond aan Zee Outdoor in de haven zit.”

Joost Bakker

Joost Bakker (30) raakte vanuit het Brabantse Halsteren zo verknocht aan het surfen dat hij ervoor verhuisde naar Den Haag en ook trainingen ging geven. Net als Sander deed hij dat ook voor surfers uit het Nederlands team. Een van zijn beste vrienden Rüben Spapens vertelt tegen BN de Stem dat hij een busje ombouwde en echt ‘het stereotype surfer was’.

Joost Bakker. Beeld Foto via Rüben Spapens

Nachtburgemeester Pat Smith, zelf bekend in de surfscene , omschrijft Joost: “Een hele, vrolijke, open en goedlachse jongen.” Smith zag dat Joost een van de jongens was die zich bleef ontwikkelen. “Van waterratjes tot watermannen. Ik herinner me nog dat ik aan het zwemmen was bij de Pier en Joost me voorbij kwam gezwommen, lachend. Terwijl hij er bij The Shore al in was gegaan.”

Maar er was meer in het leven van Joost, die ook aan houtbewerken deed. Hij was sociaal en zette zich sportief in voor goede doelen. Zoals stichting Huis aan het Water, dat mensen met kanker en hun naasten bijstaat. Joost fietste daarvoor met Rüben van de Noordkaap naar Gibraltar en beklom later nog de Mont Ventoux in Frankrijk. ‘Joost was een levensgenieter, super sociaal, vrolijk sportief en hield van zijn vrijheid. Joost joeg zijn dromen na’, schrijft de stichting op haar site.

Pim Wuite

Pim Wuite (24) was net als Sander en Joost instructeur bij Gezond aan Zee Outdoor. “Hij was jonger en nog speelser,” vertelt Pat Smith. “Maar ze deelden allemaal die passie voor de zee, dat verbindt. Hij was super gedreven en gebruikte de oudere jongens zeg maar als ladder. Dat gebeurt in de surfscene sowieso.”

Pim Wuite. Beeld Privébeeld

De goedlachse Hagenaar was buitengewoon sportief, zat onder meer op cricket bij HBS en hockeyde bij HDM. Ook daar is hij gedreven, bijvoorbeeld bij het trainen van jeugdleden van HBS. Met een van de andere leden maakte Pim afgelopen jaar nog een surftrip naar Frankrijk. Dit jaar zouden ze naar Bali gaan, schrijft de club, maar die trip ging vanwege corona niet door.

In zijn jonge leven heeft Pim veel mensen geraakt, zo blijkt uit de vele reacties. ‘Je gaat gemist worden,’ aldus de site van HBS. Smith kan dat alleen maar beamen. “Ze gaan allemaal echt gemist worden.”

Max Verheijen

Stiefvader Diederik Festen leerde Max kennen toen hij acht jaar was. “Een jongetje die kattenkwaad kon uithalen, maar die tegelijkertijd ook weer verlegen kon zijn. Heel subtiel kon reageren.”

Max Verheijen. Beeld Privébeeld

Met trots zag hij hoe die Max zich ontwikkelde tot een jongen die zo ontzettend sociaal werd, een allemansvriend. “Hoeveel vrienden er nu berichten sturen, of langskomen. Het is onvoorstelbaar.”

Max begon aan de TU in Delft met de studie technische bestuurskunde, maar stapte na een jaar over op werktuigbouwkunde. Als hij daarmee klaar was, wilde hij ook nog econometrie studeren. “En als hij dan overal ter wereld kon werken, grapte hij altijd, dan zou hij met al zijn diploma’s bij zijn moeder in de winkel gaan werken.”

Max dook volledig in het studentenleven, en ontdekte dat hij zo dicht bij de kust zat dat hij er kon golfsurfen. Een mooi vervolg op al die andere boardsporten – of het nu in de sneeuw of op het water was - die hij al deed. Fanatiek stortte hij zich er in, genoot met volle teugen. Tot de zee hem maandag genadeloos tot zich nam. Hij werd 22 jaar.

Mathijs van Dulst

Mathijs groeide op in Capelle aan den IJssel, maar was er maar bar trots op dat hij in Rotterdam was geboren en dat dit op zijn ID stond.

Zijn leven bestond uit twee vaste waardes: vrienden en sport. Of eigenlijk drie. Want met zijn ouders en de drie andere kinderen uit het gezin onderhield hij een warme band. Ook nu ze allemaal uitgevlogen waren.

Een jongen met een schare vrienden om zich heen, eerst al op het Erasmiaans Gymmasium in Rotterdam. Toen hij in Delft werktuigbouwkunde ging studeren, maakte hij er nog meer. Vol overgave dook hij het studentenleven in. In zijn grote studentenhuis was hij de gangmaker, maakte een praatje met iedereen. Een feestje bij zijn Hockeyclub Leonidas in Rotterdam sloeg hij, ook toen hij al in Delft studeerde, nooit over.

Mathijs van Dulst. Beeld Privébeeld

En dan die sport. Snowboarden in de winter, in de zomer als kind zeilen en skimboarden aan zee in Zeeland. Tussen die vakanties ging zijn hart uit naar hockey. In Delft werd hij lid van DS5, de Studenten Snow Skate Surf Society. Samen met Max zocht hij vaak de zee op.

Zijn enorm aanstekelijke enthousiasme, eindeloze optimisme en grote glimlach, dat is vooral wat zijn familie aan hem zal missen.

Mathijs werd 23 jaar. Zijn lichaam kon nog niet worden geborgen.