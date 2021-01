Zangeres Froukje: ‘Ik heb meer shows zonder dan met publiek gedaan’

Froukje Veenstra. Beeld Harmen de Jong

Nieuwkoop

“Een dorp in het Groene Hart, bekend van de Nieuwkoopse Plassen. Dat water typeert Nieuwkoop: iedereen zeilt en schaatsen is een groot ding. Ik heb één zus, mijn ouders zitten beide in het onderwijs. Bij ons thuis draaide alles om muziek. Het was warm, gezellig, fijn, ik heb echt een leuke jeugd gehad. Nieuwkoop is niet heel klein, maar nog wel net ons kent ons. Zangeres Liselore Gerritsen en haar echtgenoot Ruud Jacobs, de jazzbassist, woonden er ook, ze waren vrienden van mijn oma. Superaardige mensen, leuk om een praatje mee te maken als ik achter de kassa van de Albert Heijn zat.”

Ginger Squad

“Het bandje dat ik vormde met mijn vader en mijn zus. Met de buurjongen hadden mijn zus en ik ook nog Chicks & Wings. Met mijn vader en zus trad ik op tijdens verjaardagen en dat soort dingen. We traden ook altijd op bij het jaarfeest van de kinderboerderij. Ik drumde in die tijd fanatiek en bespeelde bij onze op­tredens de cajon, zo’n houten percussie-instrument. We speelden vooral covers: Amy Winehouse, Michael Jackson, The Police, Maroon 5. Hitjes, alles driestemmig gezongen. Laatst met kerst hebben we ook weer samen kerstliedjes gezongen, dat gaat vanzelf, een beetje als in The Sound of Music.”

Rood haar

“Ja, dat hebben we thuis allemaal, ik denk dat mijn vader en moeder elkaar erop hebben uitgekozen. Vroeger had je ginger spot, ken je dat? Als je een ginger zag, mocht je degene naast je een klap geven. Deed ik gewoon aan mee, ik heb er nooit last van gehad rood haar te hebben. Ze zeggen dat roodharigen vurig zijn. Nou, dat valt bij mij wel mee. Ik heb wel dat als ik een andere ginger zie, ik daar toch een soort connectie mee voel.”

Kikkers

“Heb ik een hele verzameling van. In mijn artwork en video’s komen ook wel kikkers voor. En vrienden noemen me Frog. Het is begonnen op een vakantie in Frankrijk. Fransen konden mijn naam niet uitspreken en maakten er Frokje van. Dat is blijven hangen. Op Instagram heet ik Froknroll.”

Conservatorium

“Ik doe songwriting op de popafdeling en zit nu in mijn derde jaar. Zo’n kunstopleiding blijft niet zo goed staan in coronatijd, hoe goed ze hun best ook doen. Ik ben als zangeres nu ook meer bezig met echte dingen. Het is goed dat ik op een gegeven moment de opleiding kan afronden. Vóór corona heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad op het conservatorium. De eerste twee jaar schreven we elke week een song, zo bouw je een enorm repertoire op.”

“Songschrijven is iets heel subjectiefs natuurlijk, maar op zo’n opleiding krijg je tools aan­gereikt die echt van pas komen. Hoe bouw je de energie in een nummer op? Hoe ga je om met ritmiek? Hoe verwerk je in je teksten metaforen? Ik heb geen vaste methode van schrijven. Meestal doe ik het op mijn laptop, maar ik zit ook wel met een gitaar op schoot of achter de piano. En ik heb nu een te gekke nieuwe ­synthesizer, een Korg. De geluiden die je daar uit kunt halen zijn heel inspirerend.”

Froukje Veenstra op de Klapstoel. Beeld Harmen de Jong

Groter dan ik

“Ontstond op het conservatorium. De opdracht was een nieuwjaarslied te schrijven. Op de fiets viel me de eerste zin in: ‘Happy new year, de wereld staat in de fik’ – het was de tijd van die grote bosbranden in Australië. Ik dacht: dit is wel een concept, we zitten met zijn allen wel te proosten op het nieuwe jaar, maar er zijn nog zo veel problemen die moeten worden opgelost. Zo werd het een liedje over het ­klimaatprobleem.”

“In een week was het af. En toen werd het een hit, voor mij volkomen onverwacht. Ik had wel demootje gestuurd naar Greenpeace en het WNF, maar heb er verder geen promotie voor bedreven, het is me echt overkomen. Groter dan ik is een eigen leven gaan leiden, mensen deelden het op sociale media en ineens kende iedereen het. Leuk dat het zo kan gaan. Wat denk ik ook heeft geholpen, is dat Nederland een klein, overzichtelijk land is.”

Top Notch

“Ik ben na Groter dan ik nog best lang onafhankelijk gebleven. Mensen zeiden: neem je tijd. En dat was een goed advies. Toen ik eenmaal was gesetteld met mijn management, zijn we met labels gaan zitten. Bij Top Notch voelde het meteen goed. Het is ook lekker om wat meer financiële slagkracht te hebben en met een team te werken. Top Notch is vooral een hip­hoplabel. Ik ben helemaal niet zo thuis in de hiphop of wat Top Notch verder allemaal doet. Ik ben er een beetje een vreemde eend in de bijt, maar voel er heel veel enthousiasme voor waar ik mee bezig ben. Ze zijn muzikaal ook steeds breder aan het worden.”

Pepijn Lanen

“Ik ben altijd fan geweest van De Jeugd van Tegenwoordig en Pepijn, die ik een heel goede songschrijver vind. Samen schreven we On­bezonnen, mijn nieuwe single. Voor sommige muzikanten is samen schrijven een tweede natuur, voor mij was zo’n schrijfsessie wel even wennen, want ik doe het normaal gesproken altijd alleen. Hoe Pepijn in de omgang is? Hij heeft iets ongemakkelijks, maar dat heb ik zelf ook. Hij is een heel specifiek mens, maar ook lief en aardig. Het ging goed tussen ons.”

Stromae

“Als mensen vragen waar mijn muziek op lijkt, vind ik dat altijd moeilijk, maar ik denk dat ik met hem best wat raakvlakken heb. Qua thematiek, hij maakt ook serieuze, maatschappijkritische dingen, maar ook qua muziek; hij koppelt dat zware aan het dansbare. Ik was vroeger vooral in de weer met mijn gitaar, al in het eerste jaar van het conservatorium ben ik over­gestapt naar de meer elektronische muziek.

Ik ben toen ook samen gaan werken met medestudent Jens, die nu mijn vaste producer is en heel bepalend is voor mijn sound. Hij komt echt uit de dancecultuur. Ik luister zelf niet heel veel naar house, maar houd wel van het beukende ervan. Het mag wel body hebben.”

Pippi Langkous

“Ik vind haar heel leuk. Ik had vroeger lang haar en altijd in twee vlechtjes. Overal ging ik verkleed als Pippi, ijzerdraad in mijn vlechtjes. Pippi is cool en grappig. Ik houd ook van die mentaliteit: wat zullen we nu weer eens gaan doen. Mijn vader is ook gek op Pippi Langkous, die kijkt er nog altijd naar, helemaal zijn ding.”

Optreden

“Het live-element zit nog helemaal niet zo in mijn systeem. Niet lang na Groter dan ik kwam corona. Ik zou dit jaar meedoen aan het rondreizende muziekfestival de Popronde, vlieguren maken met de band, maar dat ging dus niet door. Vervelend is vooral dat ik mijn publiek helemaal niet zie, ik krijg niet de feedback die ik graag zou willen hebben. Ik heb een eigen band, met allemaal medestudenten van het conservatorium. We repeteren veel en zijn een show aan het opzetten. Het gaat ooit gebeuren.”

Same love

“Het nummer van Macklemore, waarvan ik een Nederlandstalige versie heb gezongen in de Livebox van 3FM. De toetsenist kwam ermee. Goed idee, na Groter dan ik wilde ik weer iets dat echt ergens over ging, maar dat ik daar ook weer zo veel mee los zou maken, had ik zeker niet verwacht. Same love gaat over homoseksualiteit en heeft best wat betekend. Dat gevoel wilde ik vangen in mijn versie, waarin ik ook mijn eigen verhaal vertelde. Het was een beetje mijn coming out als biseksueel, maar de boodschap was vooral: hé, je kunt het hier gewoon over hebben, doe er relaxed over.”

“Ik heb er heel mooie reacties op gehad. Ook van jonge mensen die zeiden: hé, door jouw liedje heb ik de moed gevonden het tegen mijn ouders te zeggen. Ik was vroeger altijd verliefd op jongens, ben nu ook weer aan het daten met een man, maar toen ik op het conservatorium kwam, werd ik verliefd op een meisje. Dat was nooit eerder gebeurd, maar ik had altijd al het idee dat dat óók in me zat.”

Eefje de Visser

“Ja, die vind ik heel goed. Haar album Bitterzoet is zo mooi. Vrouwen doen het goed in de Nederlandse pop tegenwoordig, allemaal met min of meer elektronische muziek – dat is toch wat mensen nu willen horen. Je hebt Eefje, S10, Bente, Merol, Naaz, Robin Kester... Al die meiden supporten elkaar op een leuke manier, er is geen rivaliteit. Het is moeilijk om nu contact met elkaar te hebben, maar S10 en ik zitten bij het zelfde management en Merol en Naaz spreek ik ook weleens.”

Noorderslag

“Daar stond ik vorige week, in een lege Oosterpoort. Een optreden van vijftien minuten, ik kon vier nummers doen. Ik heb er zelfs het Journaal mee gehaald. Voor de meeste artiesten is het heel raar, optreden zonder publiek, ik weet bijna niet beter: ik heb inmiddels al meer shows zonder dan met gedaan. Die camera’s ken ik nu wel, voor mij wordt het gek als ik een straks voor een zaal met mensen sta en die dan ook moet toespreken. Ik heb ook in een leeg Carré gespeeld, dat was bij Wende’s Kaleidoscoop, waar ik ook een nummer mocht zingen.”

Domien Verschuuren

“Radio-dj? Effe op mijn telefoon kijken hoe hij eruitziet. O ja, die. Ik was nooit zo’n radioluis­teraar, pas nu ik er zelf word gedraaid volg ik het een beetje. Ze zijn me zeker bij 3FM goed ­gezind. Vorig jaar was ik 3FM Talent en nu is Onbezonnen 3FM Megahit. Maar eigenlijk luister ik alleen in de auto naar de radio en ik heb niet eens een rijbewijs. Ik ben echt een streamer. Vroeger luisterde ik vooral naar oude dingen; The Beatles, The Police. En ik heb ook ­een metalperiode gehad. Top 40-muziek kende ik nauwelijks.”