Zangeres en ‘Queen of Rock ‘n Roll’ Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

Tina Turner op het podium in the Playhouse Theatre in Edinburgh, maart 1985. Beeld Camera Press Ltd/ANP

In een verklaring laat een woordvoerder weten: “Tina Turner, de ‘Queen of Rock’n Roll’ is vandaag vredig overleden op 83-jarige leeftijd na een langdurige ziekte in haar huis in Küsnacht nabij Zürich, Zwitserland.”

Turner vestigde zich in 1995 in Zwitserland om bij haar partner Erwin Bach te zijn, een Duitser met een kaderfunctie in de platenindustrie.

Tina Turner, geboren in Tennessee als Anna Mae Bullock, werd wereldwijd bekend door hits als Proud Mary, Simply the Best en Private Dancer. De superster begon haar carrière in de jaren vijftig, in de begin jaren van rock’n roll. Niet voor niets kreeg ze haar bijnaam de ‘Queen of Rock’n Roll’.

In 1988 kwamen ruim 180.000 mensen op haar show af in Rio de Janeiro. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een van de meest bezochte concerten voor een soloartiest. In de jaren zestig en zeventig werkte ze veel aan de zijde van haar echtgenoot Ike, met wie ze een turbulente relatie onderhield. De zangeres is met 200 miljoen verkochte platen de bestverkopende vrouwelijke rockartiest.

De gezondheid van Turner was broos. In 2013, kort na de huwelijksreis met Erwin Bach, kreeg Turner een beroerte en moest ze weer leren lopen. Ze streed ook lang tegen darmkanker, maar genas daarvan. In 2017 had ze een niertransplantatie nodig. Bach stond erop haar donor te zijn.

Ook worstelde ze met de ziekte PTSS door haar traumatische huwelijk met Ike. Hij overleed in 2007 aan een overdosis cocaïne.

Ze sprak later openhartig over het misbruik door haar voormalige echtgenoot tijdens hun huwelijk en hun muzikale partnerschap. Turner belandde meermaals op de eerste hulp met verwondingen. Het huiselijk geweld leidde zelfs tot een zelfmoordpoging in 1968. Het kostte tijd om voor zichzelf op te komen, zo verklaarde ze later. Onder andere het boeddhisme speelde daarin een belangrijke rol.

De zoon van Tina Turner, Ronnie Turner, overleed eind vorig jaar op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide darmkanker.

Pensioen

Tina Turner trok zich in 2019 terug na het beëindigen van de jubileumtournee rond haar 50-jarige carrière. Daarna leefde ze verder in Zwitserland, aan het meer van Luzern, in een kasteelvilla die ze ‘Château Algonquin’ heeft genoemd om te verwijzen naar de indiaanse afkomst van haar moeder.

Over haar tijd als gepensioneerde sprak ze: “Ik had een heel zwaar leven. Maar ik heb niets of niemand de schuld gegeven, ik ben er doorheen gekomen. En vandaag ben ik een gelukkig mens. Mijn leven als gepensioneerde is zoveel beter dan mijn oude leven – van de wijsheid, over de manier waarop ik denk, tot mijn eigen houding.”