Zandvoort weer in de ban van F1: ‘Man, dit is zo speciaal’

De Red Bull Formula 1 showcar is dinsdag onthuld op het Badhuisplein in Zandvoort. Beeld ANP

Een eindeloos lange colonne van Pirelli-bandenwagens trekt door de straten van Zandvoort, als Peter Weijers (76) zorgvuldig zijn mandarijntje pelt. Op een betonblok voor de ingang van het circuit zit hij. Het is de plek die hij vorig jaar ook al dagelijks innam toen de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde in de badplaats. Toch voelt het voor hem net alsof de impact nu groter is dan toen. “De trucks blíjven maar komen,” zegt hij. “Magisch toch, dit? Echt, ik kan hier uren naar kijken.”

Fietstas vol proviand

Vrijdag staat de training voor de Formule 1 van Zandvoort op het programma. Maar ook de opbouw ervan lokt nu al veel belangstellenden naar het circuit, fraai gelegen in de duinen. Sinds zondagavond staan ze er al, pal voor de hermetisch afgesloten hekken. Mannen op badslippers, scholieren in FC Barcelona-shirts en senioren zoals Weijers, die zijn fietstas gevuld heeft met proviand om tot de avond te overbruggen.

Weijers is een liefhebber. Hij zat in de jaren zeventig al geregeld op de tribune in Zandvoort; in 1973 was hij getuige van het verongelukken van de Britse coureur Roger Williamson.

Deze week heeft hij al veel wagens zien passeren. Die van Ferrari. Die van Mercedes. En natuurlijk die van Red Bull, broodheer van Max Verstappen. “Dit is een uitje voor iedereen in de regio,” zegt Weijers, terwijl zonnestralen gretig landen op zijn pet. “Als de Formule 1 hier is, dan wil je erbij zijn.”

Treffend schetst hij daarmee het gemoed in Zandvoort, waar komend weekend 330.000 raceliefhebbers op de tribunes langs het circuit zitten. “Het mooiste evenement van het jaar,” vindt Mike Teeuwen, die in het naburige Cruquius woont. Samen met zijn zoontjes Sem en Max (inderdaad, vernoemd naar) is hij de blije bezitter van een toegangsbewijs. “En ik weet zeker dat er nóg tienduizenden uit deze streek heel graag bij zouden zijn geweest,” stelt hij. “Man, dit is zo speciaal. En, dat vooral ook, mooi voor al diegenen die Max een keer in het echt willen zien.”

Zandvoort staat in het teken van de Dutch Grand Prix, de race in de Formule 1 die aankomend weekend wordt verreden. Beeld ANP

Zeehondenreservaat

Alleen wat minder mooi voor de zandhagedis en de rugstreeppad, die zich in de Zandvoortse duinen net zo comfortabel voelen als Verstappen in zijn racestoel. Afgelopen jaar, in aanloop naar de terugkeer van de Dutch GP, probeerden tegenstanders het evenement vanwege het welzijn van de diersoorten te dwarsbomen. Zoals ook de hoeveelheid geluidsoverlast, de stikstofuitstoot en het feit dat de aanrijroute dwars door een zeehondenreservaat snijdt, voor hen een doorn in het oog vormden.

“En zo staan we er nog steeds in,” stelt Karel van Broekhoven namens actiecomité Rust bij de Kust. “Er wordt beweerd dat alle zandhagedissen en rugstreeppadden elders zijn uitgezet. Maar dat is natuurlijk onzin. De beestjes zijn vele hectares grond kwijtgeraakt aan extra asfalt dat moest worden gelegd.”

“En wat te denken van al dat lawaai dat we dankzij het circuit hebben? En dan doel ik niet alleen op de dagen van de Dutch Grand Prix; dan doel ik ook op die vele andere momenten dat hier wordt geracet. We blijven ons verzetten.”

Kermisexploitanten

Van Broekhoven bevestigt dat er nog een aantal rechtszaken loopt. Uitsluitsel wordt evenwel pas in het voorjaar van 2023 verwacht. Tot die tijd genieten ze in Zandvoort volop. De lokale café-uitbaters en hoteleigenaren bijvoorbeeld, die deze dagen de coronaklappen flink gecompenseerd voelen. De kermisexploitanten naast het circuit, voor wie hetzelfde geldt. En vanzelfsprekend de raceliefhebbers, die zich nu al verkneukelen op wéér een wereldtitel voor ‘hun’ Verstappen.