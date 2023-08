Zandvoort maakt zich op voor Grand Prix, fans druppelen binnen

Beeld ANP

Rond 08.00 uur is het nog rustig op het plein bij het station van Zandvoort. Bij de Pitsstop vult de eigenaresse de koffiemachine bij. Ze vertelt dat het afgelopen vrijdag en zaterdag erg druk was met alle fans die een drankje kwamen halen. “Maar het zijn mooie dagen.” Ondertussen zet haar vader de grote vlaggen neer voor het horecazaakje. Hij hoopt vooral op beter weer dan zaterdag, toen het een groot deel van de dag regende.

Toch is de verwachting dat het zondag ook niet droog blijft. Weeronline voorspelde dat de meeste buien in de ochtend vallen. En ook zouden bij de start van de Grand Prix nog wat buien kunnen vallen, aldus het weerbureau.

Op het plein voor het station staan groepjes fans, ze eten een broodje of drinken een kopje koffie. Een enkeling waagt zich al aan een biertje. Dave is helemaal uit Wales gekomen op de motor. Gekleed in een knaloranje shirt is hij overtuigd van een overwinning van Verstappen. “Uiteindelijk gaat hij er met de zege vandoor, het zit hem het hele seizoen al mee.”

De Welshman is aangenaam verrast door de treinen die om de vijf minuten rijden tussen Amsterdam en Zandvoort. “Bij ons zou er dan een trein per uur rijden en die zou dan te laat zijn, of uitvallen,” grapt hij.

Bij de kraam met officiële merchandise van Max Verstappen aan de andere kant van het plein is de verkoop net begonnen. “Het lijkt rustiger,” zegt een verkoopster. Maar ze verwacht dat dat niet meer lang gaat duren. “De afgelopen dagen was het gelijk vol hier als er een trein aankwam.” Aan het andere eind van de toonbank rekent een man een Max Verstappen slabbetje af.

Ook in de Van Speijkstraat, die loopt van het station naar het circuit, staan de eerste bewoners alweer achter hun kraampjes, met koffie, koeken, broodjes en koude blikjes bier. “Ik sta hier al vanaf zes uur, vanaf de eerste trein”, lacht een bewoner.

Topdrukte tussen 10.00 en 12.00 uur

Een woordvoerder van de NS laat weten dat het inmiddels druk aan het worden is in de trein. “De sfeer is overal goed. Er heerst een gezonde wedstrijdspanning.”

De meeste mensen die met de trein naar Zandvoort gaan, moeten nog komen, geeft de woordvoerder aan. Op dit moment past het allemaal nog in de treinen die rijden. “Maar op een gegeven moment krijg je net als de afgelopen dagen rijvorming op Amsterdam Centraal of Haarlem.”

Toch hoeven de racefans niet lang te wachten, denkt de NS-woordvoerder. “Bij topdrukte zal de wachttijd zo’n 20 tot 25 minuten zijn.”

Die topdrukte wordt tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht. “We denken dat rond 12.30, 13.00 uur iedereen er wel is.”

Vijf mensen aangehouden

Op de tweede dag van de Dutch Grand Prix zijn zaterdag vijf mensen aangehouden. Twee personen werden betrapt op een gestolen brommer, een is aangehouden voor winkeldiefstal, een ander voor openbare dronkenschap, de laatste voor bedreiging, deelde burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh zondag mee. Ook werden vijftien personen beboet voor wildplassen. Details over de arrestanten kon Moolenburgh niet geven.