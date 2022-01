Zal de camper het ook in Nederland gaan winnen van de caravan?

Camperdealers doen goede zaken: het aantal campers in Nederland is in tien jaar verdubbeld. De populariteit is deels te verklaren door het coronavirus: met een camper reis je relatief veilig. Beeld ANP / ANP

Nederland volgt de trend die in andere Europese landen al tien jaar aan de gang is. Alleen in ons land, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wint de sleurhut het bij de nieuwverkoop nog van de camper. Elders heeft de kampeerauto definitief de slag gewonnen. In Duitsland werden in 2021 82.000 campers verkocht en ‘slechts’ 26.000 caravans. Frankrijk: 30.000 nieuwe campers tegenover 7500 nieuwe caravans.

“Het duurde in die landen vijftien jaar voordat de camper de overhand kreeg. In Nederland verandert het ook, maar het zal minder snel gaan. We zijn gewend aan auto’s met een trekhaak en een caravan, een caravan is meestal ruimer. Misschien zijn we ook wel iets te zuinig voor een camper die toch snel drie keer duurder is dan een caravan,” zegt Hans Louwers van Kampeer & Caravan Industrie, KCI, de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs.

De caravan (blauw) legt het af tegen de camper (rood) in de Europese Unie. Campers zijn in de verkoopcijfers nu veruit in de meerderheid. Beeld KCI

Maar de trend is onmiskenbaar. In Nederland nam het totale aantal caravans sinds 2015 met 40.000 af tot 417.000 stuks. Het aantal campers schoot omhoog van 93.000 stuks in 2015 tot 160.000 nu.

Louwers: “Die camper geeft het gevoel van vrijheid, je bent zelfstandig. Met de accu’s en grote watertanks aan boord kun je wel een paar dagen zonder camping. Bij een tussenstop draai je je bestuurdersstoel om en je kunt koffie zetten.”

Record gebroken

In de twee coronajaren kwamen er 15.000 campers per jaar bij. Daar zitten heel veel importcampers bij, vorig jaar ruim 10.000 stuks. “Huurcampers van een paar jaar oud uit Duitsland, die door Nederlandse dealers worden gekocht om aan de enorme vraag te voldoen. Als je nu bij een dealer binnenstapt en een camper bestelt naar je eigen smaak, dan is de levertijd pas ergens in 2023.’’

De fabrikanten – veelal Duitse firma’s – kunnen de Europese vraag niet bijbenen. Niet gek als je ziet dat in zeven EU-landen de verkoop vorig jaar met meer dan 20 procent steeg. In 2021 werd in Europa een camperrecord gebroken. Er werden 177.000 nieuwe campers gekocht, en 77.000 caravans.

Nederland is vergeleken bij die cijfers nog maar een broekie, ook al werd er een record gebroken met de verkoop van 3097 nieuwe campers vorig jaar: bijna 30 procent meer dan in 2020. De caravan wint weliswaar nog steeds bij de nieuwverkoop (8500 stuks), maar bij de vakhandel werden vorig jaar al meer tweedehandscampers dan tweedehandscaravans verkocht.

Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag verwacht dat binnen vijf jaar de camper de caravan ook verslaat bij de nieuwverkoop. “Maar de caravan is niet zomaar verdwenen, hoor. Er zijn er nog 420.000 in Nederland, die blijven nog tientallen jaren.’’

Investeren in levensgeluk

Een eigen wc, wastafel en douche is in tijden van corona veel waard. “We hebben bij de lockdowns gezien dat campings open waren maar het sanitairgebouw niet. Dan is een camper ideaal natuurlijk. Mensen denken: als ergens de pleuris uitbreekt met corona, pak ik de camper en rij ik naar een land waar je wel vakantie mag vieren. Je bent niet afhankelijk van een touroperator of luchtvaartmaatschappij,” zegt Huyskens.

Volgens Louwers van KCI speelt ook mee dat mensen door corona aan het denken zijn gezet. “Mensen die ooit nog een camper willen hebben, zetten nu die stap. Op de bank levert je geld niks op, dus dan maar investeren in levensgeluk.’’

Artikel gaat verder onder de foto...

Thomas Kleine Schaars en Jasmijn Coppens met hun camper in Noorwegen. Kleine Schaars: ‘Door corona zien we minder van de wereld, maar we leven nú.’ Beeld Privé

“Door corona zien we minder van de wereld. Maar we leven nú,” zegt Thomas Kleine Schaars (32) die vorig jaar met vriendin Jasmijn (27) een Volkswagen T4 Westfalia California met uitklapdak kocht. “Ik kende het van vroeger, toen ik met mijn ouders campervakanties had. We gaan weekendjes weg. Zo zijn we al in Noorwegen geweest en in Andalusië, in Spanje. Geweldig. Je mag er wildkamperen, we hebben al zoveel fantastische plekken gezien.”

Huizenmarkt

Er is zoveel vraag, dat Louwers verhalen hoort van mensen die een camper na twee jaar inruilen en nauwelijks afschrijving hebben. Of – het komt voor – dat ie meer waard is geworden.

“Het is nog net geen huizenmarkt, maar het scheelt niet veel,” beaamt auto- en camperimporteur Willem Wikselaar. Hij zoekt ook campers in het buitenland voor zijn klanten. “De markt in andere landen is veel groter dan bij ons. Maar de tijd dat we in Duitsland goedkoop een camper konden kopen, is voorbij. Campers zijn overal duur. Het is niet langer een kwestie van een goedkope camper vinden, maar van überhaupt een camper vinden.”

Andere doelgroepen

“Campers gaan voor de verkoop eigenlijk veel te lang mee,” zegt Louwers. Een kwart van de kampeerauto’s in Nederland is ouder dan 25 jaar. En als ie goed is onderhouden, wordt voor zo’n antieke camper zonder blikken of blozen 25 mille gevraagd én gekregen. Een splinternieuwe camper kopen is niet voor veel mensen weggelegd. De prijzen beginnen bij 60.000 euro, maar 80 mille is gebruikelijk. En wie wat opties aanklikt of nog luxer en groter wil, kan er ook een kopen die twee of drie keer duurder is.

Het beeld van vooral koopkrachtige zestigplussers met volop tijd, schuift. “We zien nu ook duidelijk andere doelgroepen. Jonge gezinnen, jonge stellen die het combineren met bijvoorbeeld hun passie voor surfen, en van livers, mensen die met een buscamper rondreizen,” zegt Niels van Haarlem, van camperclub NKC. Een vijfde van de leden is jonger dan 55. “En de trend dat meer doelgroepen een camper willen, zet door. Ook de huurmarkt groeit hard.” De vereniging boert eveneens goed door de populariteit en groeit met duizenden leden per jaar. Er zijn inmiddels 63.500 leden.